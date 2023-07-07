Польза и вред кабачков: могут снизить холестерин, но иногда вызывают спазмы

Кабачок — один из самых доступных и популярных летних овощей. В разгар сезона, когда кабачки созревают один за другим, не стоит даже думать — готовьте из них блюда как можно чаще. Ведь противопоказаний у кабачков почти нет, а аллергия на них бывает крайне редко. Правда, случается и так, что кабачки могут навредить здоровью. Об этом «Доктору Питеру» рассказал врач, преподаватель Государственного университета просвещения