Польза и вред кабачков: могут снизить холестерин, но иногда вызывают спазмы

Кабачок — один из самых доступных и популярных летних овощей. В разгар сезона, когда кабачки созревают один за другим, не стоит даже думать — готовьте из них блюда как можно чаще. Ведь противопоказаний у кабачков почти нет, а аллергия на них бывает крайне редко. Правда, случается и так, что кабачки могут навредить здоровью. Об этом «Доктору Питеру» рассказал врач, преподаватель Государственного университета просвещения
Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач
Поможет похудеть и насытит витаминами
«Это очень низкокалорийный овощ, — рассказал „Доктору Питеру“ врач Александр Умнов. — В 100 граммах кабачков всего около 17 калорий, при этом они богаты клетчаткой, которая помогает снизить аппетит, поддерживать нормальную работу кишечника и предотвращать запоры, способствует усвоению пищи. При этом овощ содержит много воды, что способствует увлажнению организма и поддержанию нормального уровня гидратации».
Кроме того, кабачки — это кладезь антиоксидантов: бета-каротина, витамина С и витамина Е, которые помогают защитить клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, и предотвращают развитие различных болезней, включая рак.
«Кабачки содержат витамины группы В, необходимые для нормального функционирования нервной системы, обмена веществ и хорошего зрения, а также способствующие улучшению настроения и снижению уровня стресса, — продолжает доктор. — Овощ богат минералами: калием, магнием и марганцем. Калий играет важную роль в поддержании нормального уровня кровяного давления и функционирования сердца. Магний помогает укрепить кости и мышцы, а марганец способствует образованию коллагена, важного для здоровья кожи и соединительных тканей».
Снизит холестерин
«Кабачки способствуют снижению уровня холестерина и контролю уровня сахара в крови, а также оказывают мягкое мочегонное действие и способны выводить соль из организма. Поэтому овощ рекомендуют при гипертонии, заболеваниях почек, печени, сердца и сосудов, артритах и других заболеваниях», — объяснил Александр Умнов.
Когда кабачки вредны
«Вреден кабачок только в одном случае — если выращен с использованием большого количества пестицидов, — рассказал врач. — Не стоит также употреблять горькие кабачки (как и горькие огурцы) — это свидетельствует о большой концентрации кукурбитацина — вещества, способного вызвать спазмы и диарею даже после термической обработки».
Дипломированный нутрициолог, член общественного объединения «Нутрициологи России», спикер проекта «Московское долголетие»
Кому надо есть кабачки
«Кабачок присутствует во многих диетологических рекомендациях по питанию, — рассказывает нутрициолог Ирина Козлачкова. — Этот овощ можно употреблять людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, детям и людям пожилого возраста. Из-за содержания калия и фолиевой кислоты этот овощ очень полезен для сердца, а низкое содержание натрия способствует нормализации давления. Кабачок способен регулировать уровень сахара в крови и полезен для людей, страдающих сахарным диабетом. Этот овощ обладает еще и мочегонным действием и рекомендован при отеках».
Как готовить
Помните, что жареные кабачки не только теряют часть полезных свойств, но и сильно прибавляют в калориях, так как хорошо впитывают жир, предупреждает доктор.
«Чтобы получить максимальную пользу, кабачки лучше есть с минимальной термической обработкой или сырыми — в салатах, нарезанными тонко, как спагетти, и чуть подмаринованными, а также в составе топингов к различным блюдам», — рекомендует Александр Умнов.