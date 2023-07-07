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Польза и вред кабачков: могут снизить холестерин, но иногда вызывают спазмы

В чем польза и вред популярного и доступного летнего овоща — кабачка? Кому его есть нельзя, в чем его вред и главное преимущество? Рассказывают врач и нутрициолог.

7 июля 2023
кабачок вред польза
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iStockphoto

Кабачок — один из самых доступных и популярных летних овощей. В разгар сезона, когда кабачки созревают один за другим, не стоит даже думать — готовьте из них блюда как можно чаще. Ведь противопоказаний у кабачков почти нет, а аллергия на них бывает крайне редко. Правда, случается и так, что кабачки могут навредить здоровью. Об этом «Доктору Питеру» рассказал врач, преподаватель Государственного университета просвещения

Александр Умнов
медицина

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач

Поможет похудеть и насытит витаминами

«Это очень низкокалорийный овощ, — рассказал „Доктору Питеру“ врач Александр Умнов. — В 100 граммах кабачков всего около 17 калорий, при этом они богаты клетчаткой, которая помогает снизить аппетит, поддерживать нормальную работу кишечника и предотвращать запоры, способствует усвоению пищи. При этом овощ содержит много воды, что способствует увлажнению организма и поддержанию нормального уровня гидратации».

Кроме того, кабачки — это кладезь антиоксидантов: бета-каротина, витамина С и витамина Е, которые помогают защитить клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, и предотвращают развитие различных болезней, включая рак.

«Кабачки содержат витамины группы В, необходимые для нормального функционирования нервной системы, обмена веществ и хорошего зрения, а также способствующие улучшению настроения и снижению уровня стресса, — продолжает доктор. — Овощ богат минералами: калием, магнием и марганцем. Калий играет важную роль в поддержании нормального уровня кровяного давления и функционирования сердца. Магний помогает укрепить кости и мышцы, а марганец способствует образованию коллагена, важного для здоровья кожи и соединительных тканей».

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Снизит холестерин

«Кабачки способствуют снижению уровня холестерина и контролю уровня сахара в крови, а также оказывают мягкое мочегонное действие и способны выводить соль из организма. Поэтому овощ рекомендуют при гипертонии, заболеваниях почек, печени, сердца и сосудов, артритах и других заболеваниях», — объяснил Александр Умнов.

Когда кабачки вредны

«Вреден кабачок только в одном случае — если выращен с использованием большого количества пестицидов, — рассказал врач. — Не стоит также употреблять горькие кабачки (как и горькие огурцы) — это свидетельствует о большой концентрации кукурбитацина — вещества, способного вызвать спазмы и диарею даже после термической обработки».

Ирина Козлачкова
Нутрициология

Дипломированный нутрициолог, член общественного объединения «Нутрициологи России», спикер проекта «Московское долголетие»

Кому надо есть кабачки

«Кабачок присутствует во многих диетологических рекомендациях по питанию, — рассказывает нутрициолог Ирина Козлачкова. — Этот овощ можно употреблять людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, детям и людям пожилого возраста. Из-за содержания калия и фолиевой кислоты этот овощ очень полезен для сердца, а низкое содержание натрия способствует нормализации давления. Кабачок способен регулировать уровень сахара в крови и полезен для людей, страдающих сахарным диабетом. Этот овощ обладает еще и мочегонным действием и рекомендован при отеках».

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Как готовить

Помните, что жареные кабачки не только теряют часть полезных свойств, но и сильно прибавляют в калориях, так как хорошо впитывают жир, предупреждает доктор.

«Чтобы получить максимальную пользу, кабачки лучше есть с минимальной термической обработкой или сырыми — в салатах, нарезанными тонко, как спагетти, и чуть подмаринованными, а также в составе топингов к различным блюдам», — рекомендует Александр Умнов.

Автор текста:Анна Майская
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