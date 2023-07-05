Личный опыт: как снизить уровень холестерина на 35% без таблеток

Лиза Афинская рассказала, какие шаги помогли поправить ей здоровье мужа. В первую очередь она поработала над его рационом и сократила количество продуктов с насыщенными жирами на 5-6% от общей калорийности меню. В какой еде больше всего насыщенных жиров? Специалист выделила пиццу, сыры, бургеры, сливочное масло, цельное молоко, мороженое, сосиски, бекон, фастфуд и так далее. Кроме того, лучше сократить и количество продуктов с трансжирами.