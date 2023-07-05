Личный опыт: как снизить уровень холестерина на 35% без таблеток

Образ жизни современного человека располагает к высокому холестерину в крови: мы мало двигаемся и плохо питаемся.
Что делать, если уровень холестерина уже зашкаливает? Диетолог Лиза Афинская в своем
Диетолог, член американской профессиональной ассоциации диетологии и питанияЛичный сайт
По словам специалиста, на уровень холестерина в организме в первую очередь влияет сочетание насыщенных жиров и рафинированных углеводов в рационе, а вовсе не общее количество холестерина, поступающее с пищей. Второй фактор тоже оказывает влияние, но не слишком значительное для большинства людей.
Лиза Афинская рассказала, какие шаги помогли поправить ей здоровье мужа. В первую очередь она поработала над его рационом и сократила количество продуктов с насыщенными жирами на 5-6% от общей калорийности меню. В какой еде больше всего насыщенных жиров? Специалист выделила пиццу, сыры, бургеры, сливочное масло, цельное молоко, мороженое, сосиски, бекон, фастфуд и так далее. Кроме того, лучше сократить и количество продуктов с трансжирами.
А вот продукты с ненасыщенными жирами, наоборот, стоит включить в свой рацион. Если вы планируете снизить показатели холестерина, обратите внимание на орехи, семена, оливковое масло, авокадо, рыбу.
Афинская также рассказывает, что приняла решение реже готовить супругу блюда с яйцами. А еще она ограничила количество продуктов с рафинированными углеводами. Лучше заменить сладкие булочки на выпечку из цельнозерновой муки и более полезные десерты. Например, попробуйте готовить сладости на основе какао, фруктов и сухофруктов.
Еще один прием, который помог диетологу скорректировать количество холестерина: она добавила к каждому завтраку мужа горсть орехов.
Специалист старалась разнообразить меню мужа фруктами, овощами, цельными злаками и бобами. Все эти продукты — источники растворимой клетчатки, которая помогает стабилизировать уровень холестерина.
Кроме того, она чаще использовала для приготовления приемов пищи овсянку. Дело в том, что в этой крупе есть бета-глюкан, который помогает выводить холестерин из организма.
Еще одно важное правило — устраивать часовые прогулки на свежем воздухе 5-7 раз в неделю.
Афинская отмечает, что некоторые необходимые для стабилизации холестерина условия уже были у ее мужа: у мужчины был здоровый вес, он не имел вредных привычек и редко пил нефильтрованный кофе — кофе, не прошедший через бумажные фильтры.