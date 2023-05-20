Кардиолог Клодас назвала 5 продуктов, которые она сама ест каждый день для снижения холестерина

Листовая зелень всех форм и размеров должна быть включена в наш ежедневный рацион. Мне, например, нравится руккола за ее острый вкус. В ней содержится бета-каротин, который превращается в витамин А. Он необходим для нашей иммунной системы. Бета-каротин к тому же оказывает антиоксидантное действие. Он защищает организм от свободных радикалов.