Кардиолог Клодас назвала 5 продуктов, которые она сама ест каждый день для снижения холестерина

Высокий уровень холестерина повышает риски заболеваний сердца, хоть никакими симптомами обычно не проявляется. Врачи-кардиологи предупреждают: регулярно проверять холестерин, особенно если вам уже исполнилось 40-50 лет, — это нормальная практика для человека, следящего за своим здоровьем.
Опасен для организма повышенный уровень «плохого» холестерина, он откладывается в сосудах в виде бляшек, способных закупорить просвет, и тогда может случиться инфаркт.
Первый совет, который дают врачи людям с повышенным холестерином, — кардинально изменить образ жизни и рацион питания: больше двигаться, бросить курить, снизить употребление алкоголя и есть определенные продукты, богатые клетчаткой, но регулярно, а не от случая к случаю. Врач-кардиолог
Врач-кардиолог, автор книг, прошла обучение в клинике Мейо и Университете Джона Хопкинса
Овсянка
Полстакана овсянки (в сухом виде) обязательно есть в моем ежедневном рационе. Эта крупа богата клетчаткой, содержит антиоксиданты, в том числе те, что улучшают состояние кровеносных сосудов и снижают давление.
Овсянку я ем не в виде каши — просто добавляю в натуральные хлопья йогурт без сахара, жду, когда крупа разбухнет, и улучшаю вкус блюда орехами, ягодами и корицей.
Нут или горох
Полезны любые блюда из бобовых, но я ем нут: он универсален. Я добавляю нут в салаты, рагу, запекаю в духовке.
В бобовых, в том числе в горохе, больше всего витаминов группы В. 100 граммов гороха содержат половину суточной нормы витаминов В1, В2, холина, В5, В6, В7 и В9. Они участвуют в функциях нервной и пищеварительной систем, регулируют уровень глюкозы и липидов крови. Витамин РР снижает уровень липопротеинов низкой плотности («плохого холестерина»), расширяет мелкие сосуды и улучшает кровообращение.
Руккола и другая листовая зелень
Листовая зелень всех форм и размеров должна быть включена в наш ежедневный рацион. Мне, например, нравится руккола за ее острый вкус. В ней содержится бета-каротин, который превращается в витамин А. Он необходим для нашей иммунной системы. Бета-каротин к тому же оказывает антиоксидантное действие. Он защищает организм от свободных радикалов.
Орехи
Все орехи и семена в сыром и необработанном виде — отличный источник полезных веществ, и я стараюсь есть их ежедневно. Так, в небольшой горсти миндаля — 3,5 г клетчатки, 6 г белка и почти 40% суточной нормы витамина Е.
Семена чиа и льна также богаты клетчаткой, содержат много белка и омега-3 жирных кислот. Правда, перед употреблением их обязательно стоит измельчить, иначе они проскочат сквозь организм, не оказав на него никакого полезного воздействия.
А в грецких орехах есть альфа-линоленовая кислота: на 30 г продукта приходится около 2,7 АЛК. Есть исследования: АЛК помогает поддерживать нормальный уровень холестерина в крови. Чтобы получить результат, достаточно есть по горсти орехов (примерно 30 г) каждый день. Ощутимый результат можно будет заметить уже на шестую неделю.
Авокадо
Обычно этот плод мы покупаем от случая к случаю. Но кардиолог Элизабет Клодас советует включать его в рацион каждый день. Авокадо просто суперпродукт: в плоде среднего размера содержится 14 г клетчатки. А еще он отличный источник множества необходимых витаминов, минералов и полезных мононенасыщенных жиров.