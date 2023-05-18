Исследователи Швеции и США выяснили, что статины защищают печень, а не разрушают ее

При высоких показателях холестерина врачи обычно прописывают статины. Но репутация у этих препаратов хромает. Есть мнение, что статины могут ухудшать работу печени и вызывать повреждение мышц.
На самом деле статины называют «золотым стандартом» лечения пациентов с гиперхолестеринемией. Врачи уверяют: они способны не только снижать риски инфаркта и инсульта (особенно у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями), но даже предотвращать тяжелое течение вирусных инфекций.
Последнее исследование, которое провели шведские и американские исследователи, подтвердило, что статины связаны со снижением риска тяжелых заболеваний печени. Результаты опубликованы в журнале
Главный врач ГБУЗ ГКБ 15 им. Филатова ДЗМ
Статины и печень
«Получены данные, указывающие на то, что статины обладают положительным модифицирующим влиянием на течение нецирротических хронических заболеваний печени, снижая риск их прогрессирования до тяжелых печеночных проявлений», — рассказал в
В исследовании сравнивались показатели двух групп взрослых пациентов с различными заболеваниями печени, в основном неалкогольной жировой болезнью печени и заболеванием печени, вызванным приемом алкоголя.
В одной группе пациенты принимали статины, в другой — нет.
«В результате получатели статинов имели меньший (на 40%) риск развития тяжелых заболеваний печени по сравнению с пациентами, не пившими статины, — комментирует результаты исследования врач. — Причем получатели статинов были менее склонны к прогрессированию заболевания до цирроза или рака печени (гепатоцеллюлярной карциномы), реже умирали от заболеваний печени».
На основании полученных данных ученые пришли к заключению о наличии у статинов гепатопротекторных эффектов.
Как правильно пить статины
Кардиолог Кореневич объяснила, что через месяц после начала приема статинов надо сдать анализы — липидный профиль и печеночные маркеры. Если все в порядке, то препарат можно спокойно пить и дальше, проверяя раз в год уровень холестерина и показатели печени. Причем статины нормально сочетаются с другими лекарствами, которые назначили врачи, и даже с небольшим количеством алкоголя, отмечает доктор.
Кардиолог рекомендует для получения максимального эффекта от статинов принимать их вечером, в промежутке с девяти до одиннадцати часов, в одно и то же время.
Альтернатива тоже есть
Ранее биолог Баранова рассказала о новом лекарстве, которое может стать альтернативой статинам. По ее словам, относительно новое лекарство на рынке — это бемпедоевая кислота. Она подавляет АТФ-цитратлиазу и снижает уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) — «плохого» холестерина. То есть делает то же самое, что и статины, но мышцы при этом болят меньше.