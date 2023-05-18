Исследователи Швеции и США выяснили, что статины защищают печень, а не разрушают ее

Кардиолог Кореневич объяснила, что через месяц после начала приема статинов надо сдать анализы — липидный профиль и печеночные маркеры. Если все в порядке, то препарат можно спокойно пить и дальше, проверяя раз в год уровень холестерина и показатели печени. Причем статины нормально сочетаются с другими лекарствами, которые назначили врачи, и даже с небольшим количеством алкоголя, отмечает доктор.