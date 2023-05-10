Биолог Баранова рассказала о новом лекарстве, которое может стать альтернативой статинам

«Статинам есть альтернативы. Их много, и это не БАДы, а медицинские лекарственные средства, но врачи их по разным причинам „недоиспользуют“, — считает биолог Анча Баранова. — Так, относительно новое лекарство на рынке — это бемпедоевая кислота. Она подавляет АТФ-цитратлиазу и снижает уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) — „плохого“ холестерина. То есть делает то же самое, что и статины, но мышцы при этом болят меньше. В США препарат с этим активным веществом был одобрен в 2020 году, но за коронавирусным шумом народ его почти не заметил».