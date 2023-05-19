В Минздраве предупредили, что популярное лекарство для желудка может «убить» почки

Сообщалось также, что вопросы (пока в США) вызывают и препараты, в которых содержится вещество фенилэфрин — например, «Терафлю» и ряд капель для носа. Ряд американских врачей и исследователей даже обратились с просьбой к FDA запретить продавать эти препараты из-за того, что фенилэфрин не эффективен и имеет ряд побочных действий — так, он может повысить давление и вызвать бессонницу. Подробнее об этом рассказал врач Водовозов.