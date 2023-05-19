В Минздраве предупредили, что популярное лекарство для желудка может «убить» почки

В Минздраве предупредили, что согласно новым исследованиям, ряд лекарств от гастрита и язвы желудка не стоит принимать долговременно.
Речь идет об ингибиторах протонной помпы — омепразола, партопразола и других. Их нередко назначают врачи, да и сами пациенты могут «прописать» себе, когда беспокоит изжога.
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)Личный сайт
- В Минздраве вносят изменения в инструкции по применению таких препаратов, как омепразол, пантопразол и другие ингибиторы протонной помпы (ИПП), —
Эксперт отмечает, что врачи нередко назначают эти лекарства из группы ИПП, чтобы защитить желудок, если пациент принимает нестероидные противовоспалительные препараты, «а затем забывают отменить».
Издание «РГ»
Что еще опасно при больном желудке
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что полгода назад Минздрав запретил продавать в аптеках популярное лекарство с действующим веществом ранитидин — из-за опасной примеси (под запрет попали «Зантак», «Гистак», «Ацилок»). Эти препараты применяли при болях в желудке из-за язвы, гастрита, при ГЭРБ.
К слову, о ранитидине и зантаке и их вреде для здоровье говорили еще несколько лет назад. Тогда на смену этим препаратам пришли ингибиторы протонной помпы вроде омепразола.
Врачи отмечают, что в России есть препараты, которые могут заменить потенциально опасный при долгом применении омепразол и другие ингибиторы протонной помпы, если ГЭРБ и рефлюкс мучают регулярно, правда, их стоимость в аптеках может заметно отличаться — причем, в большую сторону.
Сообщалось также, что вопросы (пока в США) вызывают и препараты, в которых содержится вещество фенилэфрин — например, «Терафлю» и ряд капель для носа. Ряд американских врачей и исследователей даже обратились с просьбой к FDA запретить продавать эти препараты из-за того, что фенилэфрин не эффективен и имеет ряд побочных действий — так, он может повысить давление и вызвать бессонницу. Подробнее об этом рассказал врач Водовозов.