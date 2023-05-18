Проверьте косметичку и выбросьте это средство, оно есть практически у каждой женщины

Интересно, как противоречив маркетинг, убеждающий нас не портить бытовую технику абразивными частицами и в то же время призывающий царапать ими же наше собственное лицо. Так что не ведитесь на эти уловки, не покупайте очередную баночку скраба. Кстати, пилинг — это совсем другое, он не несет такого же вреда, как скраб, заключила эксперт.