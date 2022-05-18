Алкоголь

Алкоголь был, да и по сей день подчас остается весьма действенным средством лечения практически всех хворей для определенной части пациентов. Так было и во времена эпидемий холеры, обрушившихся на Европу в начале 19 века. Заразу призывали уничтожать при помощи употребления значительных доз спиртного.

Журнал «Ланцет» в 1831 году с воодушевлением сообщал, что в качестве профилактики евреи из Восточной Европы натираются смесью вина, уксуса, камфорного порошка, горчицы, толченого перца, чеснока и «шпанской мушки». Так было и во время и последней — ковидной напасти, когда звучали голоса тех, кто призывал прибегнуть к алкоголю, как наиболее эффективному и универсальному лекарству.

Они словно бы следуют предписанию генерал-майора Гинтера от мая 1715 года: «артиллерийские служители при полевой артиллерии больных всегда бывало многое число, а вина и пива, в чем лекарство давать, при артиллерии не бывает, а покупать не на что …, а без вина и без пива лекарство хотя и давать, и в том пользы мало бывает, а лекарству только трата».

Долгое время было модным употребление различных эликсиров — спиртовых настоек из лекарственных трав, знакомство с которыми вызывало ужас у профессиональных врачей.