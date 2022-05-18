Врачеватели появились на заре человеческой цивилизации, одновременно с травмами, болезнями и смертями. И попытки получить лекарства, которые бы помогали от разных хворей, предпринимались всегда. Изначально это были травки и корешки, затем порошки и припарки, разные жидкости. Сегодня появились различные препараты в разных формах — инъекции, капсулы таблетки.
Возможно, через некоторое время и наши потомки, обращаясь к медицинской практике начала XXI века, будут с недоумением говорить о крайне странных методах лечения современных нам врачей разных специальностей. Что же, история покажет…Сегодня «Доктор Питер» поговорил с Дмитрием Журавлевым, кандидатом исторических наук, заместителем директора Военно-медицинского музея, редактором проекта «Хроники. Истории про врачей, пациентов, фармацевтов и медицинскую науку» о самых интересных и жутких лекарствах, которые использовались в прошлых веках.
кандидат исторических наук, заместитель директора Военно-медицинского музея
«Шпанские мушки»
Представляли собой высушенные экземпляры блестящих зеленых жуков длиной 1,5 — 2 см и шириной 6 — 8 мм, которые содержали особое вещество — кантаридин. Использовали этот «природный материал» с древности.
В первое время их применяли внутренне, причем указанное средство считалось чудодейственным — его употребляли для лечения ряда заболеваний мочеполовой сферы, а также для полового возбуждения. Злоупотребление ими часто приводило к тяжелым отравлениям.
С течением времени, самих мушек перестали употреблять, перейдя на использование кантаридина, причем стали применять его исключительно местно. После прикладывания к определенной точке тела, наблюдалось сильное покраснение, сопровождавшееся жжением. Кантаридин, проникая через эпидермис, вызывал выпотное воспаление кожи, образование пузыря, наполненного светлой сывороткой. Применять «шпанских мух» рекомендовалось при воспалении плевры, легких, невралгии, бугорчатке, зубной боли (ставили «муху» за ухо).
Стрихнин
Несмотря на то, что подлинные врачи помнили о необходимости укрепления всего организма, и указывали, что никакие лекарства не помогут, если больные не будут поставлены в благоприятные условия жизни, было немало «медиков», которые чрезмерно увлекались лекарствами, не осознавая их вред.
Они предпочитали лечить болезнь, а не больного, часто уповая на широкое применение проверенных средств. Такие врачи часто обосновывали свой подход желанием самого пациента получить «целебный порошок», уверовав в его чудодейственную силу. В ряде случаев низкая квалификация врача приводила к печальным последствиям.
Подобное происходило, в частности, при применении стрихнина, который использовался при пищеварительных расстройствах, холере (вместе с ревенем и опием) и пр. — граница между целительным и смертельным количеством стрихнина была чрезвычайно узкой.
Алкоголь
Алкоголь был, да и по сей день подчас остается весьма действенным средством лечения практически всех хворей для определенной части пациентов. Так было и во времена эпидемий холеры, обрушившихся на Европу в начале 19 века. Заразу призывали уничтожать при помощи употребления значительных доз спиртного.
Журнал «Ланцет» в 1831 году с воодушевлением сообщал, что в качестве профилактики евреи из Восточной Европы натираются смесью вина, уксуса, камфорного порошка, горчицы, толченого перца, чеснока и «шпанской мушки». Так было и во время и последней — ковидной напасти, когда звучали голоса тех, кто призывал прибегнуть к алкоголю, как наиболее эффективному и универсальному лекарству.
Они словно бы следуют предписанию генерал-майора Гинтера от мая 1715 года: «артиллерийские служители при полевой артиллерии больных всегда бывало многое число, а вина и пива, в чем лекарство давать, при артиллерии не бывает, а покупать не на что …, а без вина и без пива лекарство хотя и давать, и в том пользы мало бывает, а лекарству только трата».
Долгое время было модным употребление различных эликсиров — спиртовых настоек из лекарственных трав, знакомство с которыми вызывало ужас у профессиональных врачей.
Табак
Как ни парадоксально, но были врачи, которые приписывали лекарственные достоинства и никотину. Для них это была возможность бороться с болезнетворными миазмами, которые распространялись в воздухе, а «целебный дым» позволял их погубить. Да и целый ряд других болезней, в том числе, рак, по их мнению, можно было побороть именно при помощи табака.
Весьма распространенной у европейских медиков Нового времени была практика использования табачной клизмы, которую они заимствовали у индейцев Северной Америки.
Этот метод считался крайне действенным при реанимации, особенно утонувших людей. Ректальное вдувание никотиновых паров применялось активно вплоть до середины 19-го века.
Ртуть
С древнейших времен ртути предписывались чудодейственные свойства, в том числе, согласно даосским алхимическим трактатам, из нее можно было получить эликсир бессмертия. В китайской практике ртуть способствовала долголетию, в Индии она применялась весьма активно в фармацевтической практике. Парацельс стал применять ртуть для лечения сифилиса, отмечая, что лекарство отделяет от яда лишь дозировка.
Средневековые врачи, да и медики Нового времени, не сильно затруднявшие себя вопросами, насколько велик вред ртути, применяли ее соединения — каломель, минеральный турпет, сулему и меркузал для лечения широкого спектра заболеваний. У шарлатанов и бродячих торговцев были особенно популярны ртутные мази. При вскрытии гробницы Ивана Грозного в Архангельском соборе московского Кремля в его костях было обнаружено повышенное содержание ртути, что наводит на мысль о чрезмерном употреблении им ртутных мазей. Серебряную амальгаму использовали для пломбирования зубов.
В начале прошлого века ртуть использовали очень широко, в частности, при завороте кишок, когда больному вливали в желудок до 200-250 г вещества. Было мнение, что вследствие своей тяжести и подвижности ртуть должна была «пропутешествовать по хитросплетениям кишок и расправить своей тяжестью их перекрутившиеся части».
И лишь потом удалось выяснить, насколько такое лечение вредит здоровью.