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Достаточно всего горсти: этот продукт поможет снизить уровень холестерина уже через 6 недель

Для профилактики атеросклероза важно внимательно следить за тем, какие продукты составляют основу вашего ежедневного рациона. Узнайте, какой полезный перекус рекомендуют ученые и врачи.

11 мая 2023
Три способа снизить холестерин в крови
Источник:
iStockphoto

Одно из самых потенциально опасных последствий неправильного питания — высокий уровень холестерина в крови. Впрочем, есть продукты, которые, наоборот, помогут вам контролировать этот параметр и снижать риск развития многих сердечно-сосудистых заболеваний.

Например, попробуйте обратить внимание на грецкие орехи. Всего одна горсть позволяет добиться отличных результатов за считаные недели.

Факторы риска высокого холестерина:

  • гиподинамия — недостаток движения;

  • неправильное питание;

  • курение;

  • злоупотребление алкоголем;

  • хронический стресс;

  • нарушения сна, прежде всего апноэ;

  • ожирение;

  • сахарный диабет;

  • гипотиреоз;

  • ишемическая болезнь сердца.

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Грецкие орехи отлично сочетаются как с десертами, так и с салатами и горячими блюдами. Еще они отлично подходят для сытного и полезного перекуса. По словам экспертов организации Heart UK, орехи — настоящий кладезь ненасыщенных жиров. Именно благодаря этому продукт помогает нормализовать уровень «вредного» холестерина.

Холестерин делят на LDL, или липопротеид низкой плотности (ЛПНП), его называют «плохим» холестерином, и HDL, или липопротеид высокой плотности (ЛПВП), который называют «хорошим».

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Кроме того, в грецких орехах есть клетчатка, которая не дает холестерину попадать в кровоток. А еще в них есть альфа-линоленовая кислота: на 30 грамм продукта приходится около 2,7 АЛК. Есть исследования Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, которое установило: АЛК помогает поддерживать нормальный уровень холестерина в крови.

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Как объяснил в беседе с изданием Express диетолог Шан Портер, чтобы получить результат, достаточно есть по горсти орехов (примерно 30 грамм) каждый день. Ощутимый результат можно будет заметить уже на шестую неделю.

Кроме того, есть исследование Predimed, которое показало: средиземноморская диета и в том числе грецкие орехи помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30%.

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Кстати

У грецких орехов есть и другие полезные свойства. Особенно хорош этот продукт для мужчин. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.

Есть и другие способы снизить уровень холестерина в крови без таблеток. Например, можно отказаться от сигарет и алкоголя. О других методах можно узнать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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