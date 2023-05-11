Достаточно всего горсти: этот продукт поможет снизить уровень холестерина уже через 6 недель

Кроме того, в грецких орехах есть клетчатка, которая не дает холестерину попадать в кровоток. А еще в них есть альфа-линоленовая кислота: на 30 грамм продукта приходится около 2,7 АЛК. Есть исследования Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, которое установило: АЛК помогает поддерживать нормальный уровень холестерина в крови.