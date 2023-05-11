Достаточно всего горсти: этот продукт поможет снизить уровень холестерина уже через 6 недель

Одно из самых потенциально опасных последствий неправильного питания — высокий уровень холестерина в крови. Впрочем, есть продукты, которые, наоборот, помогут вам контролировать этот параметр и снижать риск развития многих сердечно-сосудистых заболеваний.
Например, попробуйте обратить внимание на грецкие орехи. Всего одна горсть позволяет добиться отличных результатов за считаные недели.
Факторы риска высокого холестерина:
гиподинамия — недостаток движения;
неправильное питание;
курение;
злоупотребление алкоголем;
хронический стресс;
нарушения сна, прежде всего апноэ;
ожирение;
сахарный диабет;
гипотиреоз;
ишемическая болезнь сердца.
Грецкие орехи отлично сочетаются как с десертами, так и с салатами и горячими блюдами. Еще они отлично подходят для сытного и полезного перекуса. По словам экспертов организации Heart UK, орехи — настоящий кладезь ненасыщенных жиров. Именно благодаря этому продукт помогает нормализовать уровень «вредного» холестерина.
Холестерин делят на LDL, или липопротеид низкой плотности (ЛПНП), его называют «плохим» холестерином, и HDL, или липопротеид высокой плотности (ЛПВП), который называют «хорошим».
Кроме того, в грецких орехах есть клетчатка, которая не дает холестерину попадать в кровоток. А еще в них есть альфа-линоленовая кислота: на 30 грамм продукта приходится около 2,7 АЛК. Есть исследования Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, которое установило: АЛК помогает поддерживать нормальный уровень холестерина в крови.
Как объяснил в беседе с изданием
Кроме того, есть исследование Predimed, которое показало: средиземноморская диета и в том числе грецкие орехи помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30%.
Кстати
У грецких орехов есть и другие полезные свойства. Особенно хорош этот продукт для мужчин. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.
Есть и другие способы снизить уровень холестерина в крови без таблеток. Например, можно отказаться от сигарет и алкоголя. О других методах можно узнать ЗДЕСЬ.