Польза и вред оливок: снижают холестерин и поднимают давление

Оливки — удивительный продукт. Большинству людей в детстве они кажутся противными и невкусными. А вот во взрослом возрасте многие с удовольствием едят оливки как изысканную закуску.
А еще оливки входят в популярную средиземноморскую диету, которую в последние годы многие врачи считают рационом долголетия. Несмотря на это, негативные свойства у оливок тоже есть. Разберемся, чем продукт хорош и кому его все-таки есть не стоит.
Состав оливок
Кстати, оливки — это не овощ, это фрукт с косточкой внутри. Вот что содержится внутри 100 граммов этого продукта:
калорийность — 116 ккал,
жир — 10,9 г,
насыщенные жиры — 2,28 г,
натрий — 735 мг,
углеводы — 6,04 г,
сахар — 0 г,
клетчатка — 1,6 г,
белок — 0,84 г.
Польза оливок
Оливки — ценный источник здоровых жиров, например олеиновой кислоты. Благодаря этому фрукт защищает от раннего старения, помогает улучшить когнитивные функции и работу мозга. Еще оливки могут стать отличной профилактикой возрастных болезней и старческого слабоумия.
Кроме того, оливки богаты клетчаткой. Благодаря этому они помогают снизить уровень «плохого» холестерина в крови и наладить здоровое пищеварение. Этот продукт входит в число самых полезных для сердечно-сосудистой системы. Минералы, которые есть в оливках, предохраняют сердце и сосуды от перегрузок, повышают гемоглобин.
В оливках много антиоксидантов, в том числе витамина Е и фенольных соединений. Благодаря этому продукт защищает организм от повреждения свободными радикалами, позволяет сохранять кожу гладкой и красивой. А еще в оливках есть железо, необходимое для создания и выработки эритроцитов, которые доставляют кислород по всему телу.
Кому оливки есть нельзя
Поскольку на наш стол оливки попадают уже в консервированном виде, в них содержится много натрия. Поэтому такие оливки могут поднимать давление и вредить почкам. В 5–6 оливках среднего размера — 230–250 мг натрия, пишет
Кроме того, оливки могут вызывать аллергию из-за остатков каустической соды и глюконат железа.
Также оливки обладают желчегонным действием, поэтому их не стоит есть в период обострения желчнокаменной болезни, при холецистите, панкреатите и при камнях в почках, пишет
А о том, почему оливки мы начинаем любить, только повзрослев, можно узнать ЗДЕСЬ.