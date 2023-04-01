Польза и вред оливок: снижают холестерин и поднимают давление

Польза оливок

Оливки — ценный источник здоровых жиров, например олеиновой кислоты. Благодаря этому фрукт защищает от раннего старения, помогает улучшить когнитивные функции и работу мозга. Еще оливки могут стать отличной профилактикой возрастных болезней и старческого слабоумия.

Кроме того, оливки богаты клетчаткой. Благодаря этому они помогают снизить уровень «плохого» холестерина в крови и наладить здоровое пищеварение. Этот продукт входит в число самых полезных для сердечно-сосудистой системы. Минералы, которые есть в оливках, предохраняют сердце и сосуды от перегрузок, повышают гемоглобин.

В оливках много антиоксидантов, в том числе витамина Е и фенольных соединений. Благодаря этому продукт защищает организм от повреждения свободными радикалами, позволяет сохранять кожу гладкой и красивой. А еще в оливках есть железо, необходимое для создания и выработки эритроцитов, которые доставляют кислород по всему телу.