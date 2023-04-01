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Польза и вред оливок: снижают холестерин и поднимают давление

Если вы так и не успели распробовать и полюбить оливки, есть множество причин сделать это ради своего здоровья. Конечно, если у вас нет болезней, при которых от этого продукта лучше отказаться.

1 апреля 2023
оливки
Источник:
unsplash.com

Оливки — удивительный продукт. Большинству людей в детстве они кажутся противными и невкусными. А вот во взрослом возрасте многие с удовольствием едят оливки как изысканную закуску.

А еще оливки входят в популярную средиземноморскую диету, которую в последние годы многие врачи считают рационом долголетия. Несмотря на это, негативные свойства у оливок тоже есть. Разберемся, чем продукт хорош и кому его все-таки есть не стоит.

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Состав оливок

Кстати, оливки — это не овощ, это фрукт с косточкой внутри. Вот что содержится внутри 100 граммов этого продукта:

  • калорийность — 116 ккал,

  • жир — 10,9 г,

  • насыщенные жиры — 2,28 г,

  • натрий — 735 мг,

  • углеводы — 6,04 г,

  • сахар — 0 г,

  • клетчатка — 1,6 г,

  • белок — 0,84 г.

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Польза оливок

Оливки — ценный источник здоровых жиров, например олеиновой кислоты. Благодаря этому фрукт защищает от раннего старения, помогает улучшить когнитивные функции и работу мозга. Еще оливки могут стать отличной профилактикой возрастных болезней и старческого слабоумия.

Кроме того, оливки богаты клетчаткой. Благодаря этому они помогают снизить уровень «плохого» холестерина в крови и наладить здоровое пищеварение. Этот продукт входит в число самых полезных для сердечно-сосудистой системы. Минералы, которые есть в оливках, предохраняют сердце и сосуды от перегрузок, повышают гемоглобин.

В оливках много антиоксидантов, в том числе витамина Е и фенольных соединений. Благодаря этому продукт защищает организм от повреждения свободными радикалами, позволяет сохранять кожу гладкой и красивой. А еще в оливках есть железо, необходимое для создания и выработки эритроцитов, которые доставляют кислород по всему телу.

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Кому оливки есть нельзя

Поскольку на наш стол оливки попадают уже в консервированном виде, в них содержится много натрия. Поэтому такие оливки могут поднимать давление и вредить почкам. В 5–6 оливках среднего размера — 230–250 мг натрия, пишет ENTN. Еще от оливок лучше отказаться людям с циститом и гастритом с повышенной кислотностью.

Кроме того, оливки могут вызывать аллергию из-за остатков каустической соды и глюконат железа.

Также оливки обладают желчегонным действием, поэтому их не стоит есть в период обострения желчнокаменной болезни, при холецистите, панкреатите и при камнях в почках, пишет РИА Новости.

А о том, почему оливки мы начинаем любить, только повзрослев, можно узнать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
Правильное питание