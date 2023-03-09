Диетолог Тимонина объяснила, почему не надо бояться Е-добавок в продуктах

Врачи зачастую объединяют добавки к пище, маркируемые буквой Е или иными символами, общим термином — «пищевая химия». Найти подобные компоненты сегодня не представляет труда — они есть в сладостях и конфетах, выпечке, колбасах, мясе, хлебе, сыре и многих других продуктах. Практически любая этикетка упакованного продукта одержит слова «эмульгатор», «Е» с различными цифрами, «загуститель», «краситель» или подобные им названия.
Возникает резонный вопрос: насколько безопасны эти компоненты? Все ли они откровенно химические и можно ли найти пищу без подобной «химии»? С этим вопросом «Доктор Питер» обратился к врачу Ирине Тимониной, диетологу клиники «Будь Здоров» на Сретенке.
Что собой представляют пищевые добавки
Современные руководства по питанию дают достаточно четкое описание пищевых добавок. Они называют ими как природные, так и синтезированные искусственно химические соединения, цель которых — придание пищевым продуктам определенных свойств, выгодных производителю. Чаще всего они усиливают приятный аромат, придают продукту насыщенный вкус, предотвращают быструю порчу (продлевают сроки годности), повышают пищевую ценность готового продукта.
Самостоятельно как отдельный продукт эти добавки практически не используются, в пищу их добавляют в очень небольших количествах. Обычно это граммы или миллиграммы.
Вредят или нет?
Изначально подразумевалось, что любая из пищевых добавок, которая входит в состав пищи, не должна никоим образом вредить организму. И подобные утверждения относительно справедливы для натуральных соединений. По сути, соль, сахар, уксусная, лимонная кислота, крахмал, камедь могут использоваться в качестве пищевых добавок — они улучшают вкус, обладают функциями консервантов, загустителей и так далее. Но на деле все не так однозначно и радужно даже с натуральными добавками, а в отношении синтетических — вопросов еще больше.
Есть добавки, которые не нанесут никакого вреда, когда они поступают в организм не более одного-двух раз в месяц. Если же они употребляются ежедневно, то способны нанести определенный вред здоровью. Для части соединений могут постепенно выявляться отдаленные, наступающие через некоторое время, последствия, из-за чего их запрещают к применению.
Эволюция — от сахара до глютамата
Вообще пищевые добавки — это не изобретение нашего века и даже не XX столетия. Они появились на заре цивилизации, но были исключительно натуральными. Это уксус, сок лимона, сода, сахарный сироп, раствор соли, алкоголь. Постепенно пищевой промышленности потребовались новые добавки, и с развитием органической и промышленной химии индустрия пищевых добавок достигла расцвета к концу прошлого века.
Добавки помогают сделать продукты дешевле, хранить их дольше, получать прибыли в больших размерах. Эта «пищевая химия» и придает пище ее привлекательный внешний вид, манящий вкус и аромат. Молоко за счет них не скисает, хлеб не плесневеет, а колбаса такая розовенькая.
Они все получили свой «Е»
Сейчас все добавки, которые так или иначе относятся к продуктам питания и лекарствам, БАДам, получили свои номера с приставкой «Е». Это помогло собрать их в единую классификацию, которую можно использовать во всем мире, понимая, о каких химических (и не химических) компонентах в продукте идет речь.
Например, пищевая сода — это Е500, пищевой крахмал — Е1404, глютамат натрия — Е621. Каждая группа имеет свою нумерацию, по ним их и можно распознать в составе продукта. Производители сегодня обязаны по закону прописывать все компоненты — от большего процентного объема к меньшему.
Какие проблемы бывают у натуральных «Е»?
В отношении натуральных добавок проблем обычно минимум. Чаще всего это индивидуальная непереносимость компонента или аллергия на него. Варианты проявлений — от поноса и сыпи до анафилактического шока. Реакции индивидуальны, предсказать их заранее невозможно. Способ решения проблемы — полное исключение подозрительной добавки, пусть и натуральной, из рациона.
С «пищевой химией» все сложнее
Аналогично предыдущим проблемам, которые возможны на любую добавку, сюда добавляются и потенциально негативные реакции на чужеродное. По сути, пищевая добавка для организма — ксенобиотик, то есть совершенно чуждое, незнакомое и не нужное ему соединение. Он ее не усвоит, не переварит и выведет — это в лучшем случае. А в худшем — вариантов много.
Периодически в СМИ и научных журналах появляются публикации о выявлении вреда для здоровья тех или иных Е-добавок. Например, нитрит натрия, придающий колбасе приятный цвет, — в высоких дозах его считают онкогенным, он способен подавлять центр дыхания, негативно влияет на обмен. Но в колбасе его крохи, поэтому добавку не запретили. Аналогично и с другими Е-шками, пока их изучают, опыт — всего пара десятков лет, а то и менее.
Продукция проходит проверку
Многие покупатели старательно изучают описания Е-добавок, а в магазине внимательно читают этикетки продуктов, пытаясь обезопасить себя и свое здоровье. Однако можно не волноваться: в России перечень добавок, которые можно использовать в продуктах питания, строго регламентирован на законодательном уровне, токсичные добавки запрещены. Вся продукция проходит строгую проверку.
Но в любом случае, если вы знаете, что у вас есть склонность к аллергическим реакциям, рекомендации по составлению рациона остаются общими. Употребляйте как можно больше свежих овощей и фруктов, зелени — продуктов, которые дает нам природа и которые не подвергались промышленной обработке.