Диетолог Тимонина объяснила, почему не надо бояться Е-добавок в продуктах

Врачи зачастую объединяют добавки к пище, маркируемые буквой Е или иными символами, общим термином — «пищевая химия». Найти подобные компоненты сегодня не представляет труда — они есть в сладостях и конфетах, выпечке, колбасах, мясе, хлебе, сыре и многих других продуктах. Практически любая этикетка упакованного продукта одержит слова «эмульгатор», «Е» с различными цифрами, «загуститель», «краситель» или подобные им названия.

Возникает резонный вопрос: насколько безопасны эти компоненты ? Все ли они откровенно химические и можно ли найти пищу без подобной «химии»? С этим вопросом «Доктор Питер» обратился к врачу Ирине Тимониной, диетологу клиники «Будь Здоров» на Сретенке.