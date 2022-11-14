— Мнения разделились, и найти истину достаточно сложно. Я не видела крупных работ, где бы сравнивали безопасность и эффективность такого способа лечения горла. Как специалист с большим стажем я против полоскания горла содой и солью, особенно при ОРВИ . По той простой причине, что оно вызывает сухость слизистой оболочки глотки, которая во время болезни и без того сухая и раздраженная. А если еще сверху «посолить», вы только увеличите длительность болевого синдрома. Это примерно то же самое, как на ранку высыпать соли — мы получим химическое раздражение, и боль только усилится, — объяснила Валерия Голубова.

Кроме того, по словам врача, самому дома сложно приготовить правильный 0,9-процентный раствор соли — изотонический, или, как его еще называют, физиологический раствор .

— Дома его, как правило, делают на глазок, и есть большой риск, что соли будет многовато. А чем более соленым будет раствор, тем соответственно больше риск высушивания слизистой оболочки, — добавила лор-врач.

Если нужно полоскать горло, доктор советует использовать для этого отвары трав или готовые растворы, которые можно развести в нужных пропорциях — они продаются в аптеках.