Чем лечить красное горло

Без должного лечения вирусный фарингит может перетекать в бактериальный. В этом случае горло атакуют болезнетворные бактерии — стафилококки, стрептококки, хламидии и другие. Для бактериального фарингита характерны такие осложнения как повышение температуры и нагноения на слизистой горла.

Если все эти факторы исключены, врач может заподозрить онкологию, аллергию и некоторые болезни пищеварительной системы, при которых кислое содержимое желудка «забрасывается» в пищевод и глотку.

— Наконец, симптом характерен и для таких редких в наше время заболеваний, как сифилис и туберкулез, — объяснила врач.

Как же лечить покрасневшее горло? В первую очередь надо определить, от чего же оно все-таки покраснело.