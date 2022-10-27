Какой должна быть экстренная медпомощь, чтобы пациенты были довольны, а врачам хотелось работать

Ежедневный поток тех, кому необходима экстренная помощь, достаточно велик — только в Москве в угрожающей жизни ситуации оказываются более 10 тысяч человек. Поэтому необходимо создать условия, в которых пациенты оперативно получают все необходимое лечение, а врачи могут оказать помощь на самом высоком уровне. Именно для этого в Москве сейчас разрабатывается и внедряется новый стандарт, который не просто упорядочит работу экстренной помощи, а повысит ее качество, скорость и эффективность.
Наверное, каждому врачу важно реализовать себя в профессии, а для этого нужно, чтобы работать хотелось. И только одного желания помогать людям недостаточно, если для этого нет подходящих условий. Среди главных мотиваторов врачи, опрошенные редакцией «Доктора Питера», называют:
хороший, слаженный коллектив,
комфортные условия для работы, включая четкие алгоритмы и понятные стандарты,
оснащенность медучреждения всем необходимым оборудованием и техникой.
Чтобы все эти факторы совпали в нужном месте и в нужное время, в Москве создают шесть новейших скоропомощных стационарных комплексов (ССК). Это один из ключевых элементов нового стандарта оказания экстренной помощи, работа над которым началась в 2018 году. На их примере можно увидеть, как создаются условия, где пациенты хотят получать помощь, а врачи — работать.
Команда первых
Один в поле не воин, а в отделении экстренной помощи — тем более. Поэтому от того, насколько слаженным и профессиональным будет коллектив, зависит в принципе эффективность лечения. Сейчас в Москве идет набор персонала в новые скоропомощные стационарные комплексы (ССК), которые будут работать на базе шести крупнейших больниц столицы: городской клинической больницы (ГКБ) имени В.В. Вересаева, ГКБ имени В.М. Буянова, ГКБ № 15 имени О.М. Филатова, Боткинской больницы, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, а также ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова.
и.о. директора Кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы
Чтобы сформировать коллективы шести ССК, планируется дополнительно привлечь более двух тысяч высокопрофессиональных сотрудников, прошедших программу подготовки, рассказала Юлия Уварова, и.о. директора Кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы. По ее словам, заявки можно подать по 16 врачебным специальностям: хирурги, анестезиологи-реаниматологи, кардиологи, травматологи-ортопеды и др. Есть вакансии и для среднего медицинского, и административно-технического персонала. С полным перечнем требующихся специалистов и требованиями к той или иной должности можно ознакомиться на сайте командапервых.москва.
Чтобы в «команде первых» оказались не только профессиональные, но и замотивированные сотрудники, которые точно не испугаются трудностей и настроены на постоянный профессиональный рост, разработана специальная система отбора, состоящая из нескольких этапов. Взамен обещают достойный уровень заработной платы, который можно уточнить по конкретным вакансиям.
Сначала оценивается их анкета, потом проводится телефонное интервью, претенденты на медицинские специальности также проходят через профессиональную оценку компетенций — она включает проверку теоретических знаний с помощью компьютерного тестирования, демонстрацию практических навыков на медицинском оборудовании, а также решение ситуационных задач, основанных на реальных клинических ситуациях. На завершающем этапе — собеседование с представителем работодателя. После него все кандидаты посещают стационар, при котором будет открыт ССК, знакомятся с работой приемного отделения и общаются с сотрудниками больницы. Если все этапы отбора пройдены, то кандидаты получают гарантийное письмо — приступить к работе можно будет, когда строительство скоропомощных комплексов завершится.
— Перед нами стоит задача отобрать для работы в ССК лучших из лучших, — комментирует Юлия Уварова. — Каждый этап отбора позволяет оценить определенный уровень компетенций и личностных качеств специалиста — не только узкопрофессиональных, но и других. Это как способность эффективно взаимодействовать в команде во время оказания медицинской помощи пациенту, так и умение ладить с коллегами.
Для медиков это шанс оказаться в слаженной команде профессионалов, способной принимать верные решения в каждой экстренной ситуации. Поэтому важными пунктами при оценке специалистов станут обучаемость, умение работать в команде, неконфликтность и стрессоустойчивость. Умение работать в команде проверят еще на этапе отбора: медики пройдут ряд психологических тренингов и групповых игр, отработают действия в команде, чтобы слаженно выполнять все необходимое для спасения жизни людей.
Также все будущие сотрудники ССК, успешно прошедшие отбор, отправятся на уникальное обучение. Некоторые тренинги предназначены только для врачей, а ряд курсов пройдут все, вне зависимости от того, медицинский это работник или администратор. Это касается работы с цифровыми сервисами, по формированию коммуникативных навыков, общению с пациентом в стрессовых ситуациях и т. п.
Специально для тренировки врачей создан полигон в парке «Сокольники».
— Здесь воссоздана обстановка реального приемного отделения, диагностических палат, операционных и логистика скоропомощных комплексов, — рассказала Юлия Уварова.
Важная деталь: в новых комплексах появится должность социального координатора, который будет заниматься немедицинскими проблемами пациентов — решать бытовые вопросы внутри стационара и при выписке, связываться с родственниками, при необходимости вызывать такси и т.п. Это поможет сильно разгрузить врачей — они смогут сосредоточиться на выполнении своих профессиональных задач.
Вместе с соцкоординаторами в ССК будут работать и специалисты Московской службы психологической помощи. Их главная задача — заботиться о ментальном благополучии как пациентов, проходящих лечение в отделениях, так и их родственников. Кроме того, психологи будут поддерживать врачей и медперсонал, высвобождать ресурсы медицинских работников, улучшать психологический климат, помогать в урегулировании конфликтных ситуаций, восстанавливать психоэмоциональное состояние.
Реализовать все это было бы невозможно без совместных действий медицинского профессионального сообщества по разработке нового стандарта. Главные врачи стационаров со своими командами и кадровым центром отрабатывали требования к профессиональным компетенциям и общей системе оценки кандидатов, а также выстраивали программу обучения будущих специалистов, которые будут задействованы в оказании экстренной помощи москвичам.
Будущие врачи и медсестры ССК будут работать бок о бок с лучшими специалистами Москвы — заслуженными профессионалами и врачами Боткинской больницы, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и других ведущих больниц столицы. А в дальнейшем для врачей и медицинских сестер будет открыта возможность регулярного повышения квалификации на базе своего медучреждения и Кадрового центра.
Каждый знает, что делать
Во время обучения на полигоне будущие сотрудники ССК познакомятся с новыми алгоритмами оказания экстренной помощи, в которые входят протокол медицинской оценки состояния здоровья и отработка концепции «врач к пациенту».
заместитель главного врача по экстренной помощи ГКБ им. С.П. Боткина
Как рассказал «Доктору Питеру» Юрий Баринов, заместитель главного врача по экстренной помощи ГКБ им. С.П. Боткина, одна из задач нового подхода заключается в том, чтобы пациенты не ждали врачей и не ходили по стационару от одного специалиста к другому, а в случае если им понадобится дополнительная консультация хирурга, терапевта или кого-то еще, врачи сами приходили бы к ним.
— Для начала необходимо выделить пациентов, которым нужно оказать помощь незамедлительно либо в самый кратчайший срок, — объяснил Юрий Баринов. — Протокол оценки состояния позволяет в течение нескольких минут проверить стандартные показатели: пульс, давление, уровень сознания, сатурацию. Все вводится в электронную систему, и она подсказывает врачу, в какую зону («красную», «желтую» или «зеленую») отправить пациента. Конечно, окончательное решение все равно принимает врач, но «триаж», который выступает как цифровой помощник, помогает ускорить этот процесс.
В «красную» зону отправляют наиболее тяжелых пациентов, которым необходима коррекция витальных функций, — это инфаркты, инсульты и прочие угрожающие жизни состояния. В «желтой» пациент уже может подождать несколько минут, а в «зеленой» — находиться более продолжительное время, но уже после первичного осмотра и не в очереди в коридоре, а на своей койке, куда к нему придет врач. «Хождения пациентов по кругу должны прекратиться, — подчеркнул Юрий Баринов. — Этого мы и добиваемся в стационарах, оказывающих экстренную помощь».
Таким образом создаются комфортные условия для работы, поскольку все знают, что и когда делать, кто за что отвечает. Четкий алгоритм действий от входа в приемное отделение, машины скорой помощи или вертолетной площадки и до гибридной операционной не дает «сбиться с пути», а значит, не теряется драгоценное время. А в центре внимания всегда находится пациент.
Просто космос
Еще один важный момент, обеспечивающий качество работы, — необходимое медицинское оборудование. Даже лучшим врачам сложно работать, если под рукой нет нужного аппарата для диагностики или для проведения срочной операции. Новые скоропомощные комплексы будут оборудованы суперсовременной техникой.
— Два компьютерных томографа, МРТ-аппарат, ангиографическая операционная, где мы незамедлительно можем принять решение о стентировании при инфаркте или помощи при инсульте, — перечисляет Юрий Баринов. — Кроме того, у нас сейчас 4 операционные для экстренных случаев, а будет 6 новых, включая эндоскопические, где мы сможем провести такие исследования, как бронхоскопия, ФГДС, а также произвести хирургические манипуляции с использованием эндоскопических технологий.
Всего же в ССК будет почти 60 высокотехнологичных операционных, включая уникальные гибридные, не имеющие аналогов в России.
Технологии должны разгрузить и оформление документов при приеме пациента — ССК будут работать по принципу цифрового госпиталя. Всю медицинскую документацию планируется оформлять в электронном виде с доступом врача в режиме онлайн 24/7 еще до прибытия скорой в приемное отделение ССК. Таким образом решается вопрос с бумажной волокитой, бюрократией, а врачи могут больше времени уделить пациентам, не отвлекаясь на оформление «бумаг». Еще один плюс в создание комфортных условий для работы.
Исполнить клятву Гиппократа
В новых корпусах, с современным оборудованием, четко прописанными алгоритмами оказания помощи, в изначально мотивированном коллективе, прошедшем отбор и готовом учиться и постоянно повышать уровень знаний, реализовать свои самые смелые профессиональные амбиции, врачам будет значительно проще. Тем более что в скоропомощных комплексах будет сконцентрировано максимум экстренных, сложных случаев, врачи смогут постоянно повышать свое профессиональное мастерство, решая самые сложные клинические задачи, что позволит спасти тысячи жизней.
— Мы все пришли в медицину, чтобы применять свои знания и спасать людей, — объясняет Юрий Баринов. — Хирурги — оперировать, кардиологи — лечить инфаркты, то есть мы пришли себя реализовать. Здесь у нас появляется возможность сделать это в максимально комфортных условиях. И это основной момент мотивации.
А медики, которые пройдут отбор в новые ССК, получат возможность принять участие в формировании и внедрении, стать основоположниками нового стандарта экстренной медицинской помощи.
Как это получится на практике — можно будет увидеть уже совсем скоро. В январе 2023 года заработают ССК при НИИ имени Склифосовского и при больнице имени Вересаева, в первом полугодии 2023 года – при больницах имени Филатова и Боткина, во втором — при больницах имени Буянова и Пирогова.