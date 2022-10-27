Какой должна быть экстренная медпомощь, чтобы пациенты были довольны, а врачам хотелось работать

Чтобы сформировать коллективы шести ССК, планируется дополнительно привлечь более двух тысяч высокопрофессиональных сотрудников, прошедших программу подготовки, рассказала Юлия Уварова, и.о. директора Кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы. По ее словам, заявки можно подать по 16 врачебным специальностям: хирурги, анестезиологи-реаниматологи, кардиологи, травматологи-ортопеды и др. Есть вакансии и для среднего медицинского, и административно-технического персонала. С полным перечнем требующихся специалистов и требованиями к той или иной должности можно ознакомиться на сайте командапервых.москва.

Чтобы в «команде первых» оказались не только профессиональные, но и замотивированные сотрудники, которые точно не испугаются трудностей и настроены на постоянный профессиональный рост, разработана специальная система отбора, состоящая из нескольких этапов. Взамен обещают достойный уровень заработной платы, который можно уточнить по конкретным вакансиям.

Сначала оценивается их анкета, потом проводится телефонное интервью, претенденты на медицинские специальности также проходят через профессиональную оценку компетенций — она включает проверку теоретических знаний с помощью компьютерного тестирования, демонстрацию практических навыков на медицинском оборудовании, а также решение ситуационных задач, основанных на реальных клинических ситуациях. На завершающем этапе — собеседование с представителем работодателя. После него все кандидаты посещают стационар, при котором будет открыт ССК, знакомятся с работой приемного отделения и общаются с сотрудниками больницы. Если все этапы отбора пройдены, то кандидаты получают гарантийное письмо — приступить к работе можно будет, когда строительство скоропомощных комплексов завершится.

— Перед нами стоит задача отобрать для работы в ССК лучших из лучших, — комментирует Юлия Уварова. — Каждый этап отбора позволяет оценить определенный уровень компетенций и личностных качеств специалиста — не только узкопрофессиональных, но и других. Это как способность эффективно взаимодействовать в команде во время оказания медицинской помощи пациенту, так и умение ладить с коллегами.

Для медиков это шанс оказаться в слаженной команде профессионалов, способной принимать верные решения в каждой экстренной ситуации. Поэтому важными пунктами при оценке специалистов станут обучаемость, умение работать в команде, неконфликтность и стрессоустойчивость. Умение работать в команде проверят еще на этапе отбора: медики пройдут ряд психологических тренингов и групповых игр, отработают действия в команде, чтобы слаженно выполнять все необходимое для спасения жизни людей.

Также все будущие сотрудники ССК, успешно прошедшие отбор, отправятся на уникальное обучение. Некоторые тренинги предназначены только для врачей, а ряд курсов пройдут все, вне зависимости от того, медицинский это работник или администратор. Это касается работы с цифровыми сервисами, по формированию коммуникативных навыков, общению с пациентом в стрессовых ситуациях и т. п.

Специально для тренировки врачей создан полигон в парке «Сокольники».

— Здесь воссоздана обстановка реального приемного отделения, диагностических палат, операционных и логистика скоропомощных комплексов, — рассказала Юлия Уварова.

Важная деталь: в новых комплексах появится должность социального координатора, который будет заниматься немедицинскими проблемами пациентов — решать бытовые вопросы внутри стационара и при выписке, связываться с родственниками, при необходимости вызывать такси и т.п. Это поможет сильно разгрузить врачей — они смогут сосредоточиться на выполнении своих профессиональных задач.

Вместе с соцкоординаторами в ССК будут работать и специалисты Московской службы психологической помощи. Их главная задача — заботиться о ментальном благополучии как пациентов, проходящих лечение в отделениях, так и их родственников. Кроме того, психологи будут поддерживать врачей и медперсонал, высвобождать ресурсы медицинских работников, улучшать психологический климат, помогать в урегулировании конфликтных ситуаций, восстанавливать психоэмоциональное состояние.

Реализовать все это было бы невозможно без совместных действий медицинского профессионального сообщества по разработке нового стандарта. Главные врачи стационаров со своими командами и кадровым центром отрабатывали требования к профессиональным компетенциям и общей системе оценки кандидатов, а также выстраивали программу обучения будущих специалистов, которые будут задействованы в оказании экстренной помощи москвичам.

Будущие врачи и медсестры ССК будут работать бок о бок с лучшими специалистами Москвы — заслуженными профессионалами и врачами Боткинской больницы, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и других ведущих больниц столицы. А в дальнейшем для врачей и медицинских сестер будет открыта возможность регулярного повышения квалификации на базе своего медучреждения и Кадрового центра.