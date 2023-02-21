Гинеколог Волкова перечислила 5 продуктов с фитоэстрогенами, полезных при климаксе

Многих женщин при приближении менопаузы пугает сама мысль приема гормонозаместительной терапии — кроме преимуществ у нее есть немалый риск и побочных эффектов. Как рассказала врач-гинеколог Екатерина Волкова, иногда бороться с возрастными изменениями гормонального фона стоит начинать не с таблеток, а с изменения образа жизни и питания.
«Мои пациенты, даже самые скептики, неоднократно соглашались с мнением, что иногда простая коррекция рациона питания в сумме с общим успокоением, отдыхом, повышением своей активности могли годами продлевать хорошее самочувствие без назначения таблетированных препаратов для коррекции гормонального фона. Но помним, что каждая история индивидуальна и тонкую грань может распознать порой лишь взгляд профессионала, поэтому знания — это отлично, а тактические решения оставим вашему врачу», —
Фитоэстрогены — растительные аналоги женских половых гормонов, дефицит которых женщина испытывает во время менопаузы.
По словам специалиста, продукты не смогут заменить гормональную терапию, если в ней действительно есть необходимость. Однако более частое включение в меню некоторых из них поможет поддержать жизненный тонус и красоту. Доктор посоветовала 5 продуктов, полезных для женщин в возрасте.
Кунжутное семя. Оно благотворно влияет на синтез женских половых гормонов.
Семена льна. Чтобы они могли оказать свое целебное действие, их обязательно нужно измельчать — иначе они просто «пролетят» транзитом.
Соевые бобы. Это кладезь фитоэстрогенов. Если не любите бобовые, можно их иногда заменять соевым молоком.
Грецкие орехи, фисташки, арахис и другие орехи. Они богаты полезными жирами, а также необходимы для построения новых клеток и нормальной усвояемости витаминов А, Д, Е, К.
Красное вино. Конечно, пить его стоит не каждый день и в разумных количествах, тогда оно может принести пользу.
Чего не стоит делать во время приливов
Ранее гинеколог перечислила 4 ошибки, которые могут лишь усугубить ваше состояние во время приливов и повысить риск появления неприятных ощущений.
Сильно стрессовать и переживать.
Нарушать режим сна. Ученые решили изучить привычки женщин в менопаузе, у которых не было приливов. И выяснили, что концентрация мелатонина у них в утренние часы была максимальной.
Игнорировать физические нагрузки. Они снижают частоту приливов.
Увлекаться алкоголем. Первая стадия работы алгоколя — расширение сосудов, вторая — резкое сужение и падение артериального давления, сгущение крови. Вот эта игра тонуса сосудов влияет на интенсивность приливов.
Возраст начала менопаузы во многом зависит от генетики. У кого-то она начинается после 50, а кто-то уже после 35 ощущает ее приближение. Из-за чего климакс может наступить раньше срока, мнение гинеколога читайте ЗДЕСЬ.