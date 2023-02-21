Гинеколог Волкова перечислила 5 продуктов с фитоэстрогенами, полезных при климаксе

Чего не стоит делать во время приливов

Ранее гинеколог перечислила 4 ошибки, которые могут лишь усугубить ваше состояние во время приливов и повысить риск появления неприятных ощущений.

Сильно стрессовать и переживать .

Нарушать режим сна . Ученые решили изучить привычки женщин в менопаузе, у которых не было приливов. И выяснили, что концентрация мелатонина у них в утренние часы была максимальной.

Игнорировать физические нагрузки . Они снижают частоту приливов.

Увлекаться алкоголем . Первая стадия работы алгоколя — расширение сосудов, вторая — резкое сужение и падение артериального давления, сгущение крови. Вот эта игра тонуса сосудов влияет на интенсивность приливов.

Возраст начала менопаузы во многом зависит от генетики. У кого-то она начинается после 50, а кто-то уже после 35 ощущает ее приближение. Из-за чего климакс может наступить раньше срока, мнение гинеколога читайте ЗДЕСЬ.