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Гинеколог Волкова назвала 4 ошибки, из-за которых приливы протекают особо тяжело

Когда у женщины наступит менопауза, закладывается еще с рождения. В этом вопросе очень многое зависит от генетики. Женщина может мучиться от приливов — гинеколог объясняет, чего делать в этот период точно не стоит.

19 февраля 20231
Гинеколог Волкова назвала 4 ошибки, из-за которых приливы протекают особо тяжело
Источник:
iStockphoto

Приливы — первые проявления климакса. Так, женщина может чувствовать, что ее постоянно бросает в жар, даже несмотря на то, что за окном холода да и дома-то не особо тепло.

Екатерина Волкова
Медицина

Врач акушер-гинеколог

- Тяжело скрывать проявления климакса, втайне менять одежду и открывать окна, выходить из транспорта на остановку раньше, потому что настолько жарко. От этого состояния скорее хочется избавиться. Давайте разберемся, чего точно нельзя делать во время приливов, — говорит гинеколог.

Сильно стрессовать

Да и вообще находиться в стрессе и переживать. Активируются катехоламины, которые работают на стресс, при этом усугубляется качество работы эндорфинов, наших гормонов счастья и радости. Что получаем? Получаем более высокий риск приливов.

Нарушать режим сна

Ученые решили изучить привычки женщин в менопаузе, у которых не было приливов. И что же выяснилось?

- Оказывается, концентрация мелатонина у них в утренние часы была максимальной! Поэтому стоит хотя бы 15-20 минут делать световую атаку на мелатонин: открывать окна, вставать рано и ложиться до полуночи, соблюдать режим сна и отдыха, — говорит гинеколог.

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Игнорировать физические нагрузки

Физическая нагрузка снижает частоту приливов. Так, в одном исследовании ученые выяснили, что:

  • в течение 24 часов после тренировки снижается частота приливов, поэтому заниматься надо регулярно;

  • ниже была эффективность тренировки у женщин с избытком массы тела, а также у женщин, которые были совершенно физически не тренированы. Поэтому начинайте заниматься спортом, чем раньше, тем лучше!

Увлекаться алкоголем

Тут вы тоже только усугубите свое состояние. Особенно если доза будет слишком большой.

- Первая стадия работы алгоколя — расширение сосудов. Вторая — резкое сужение и падение артериального давления, при этом еще и кровь сгущается. Вот эта игра тонуса сосудов, расширились, сузились — это не очень хорошо, приливы станут интенсивнее, — говорит Екатерина Волкова.

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Как можно себе помочь

  • Принимать магниевые ванны. Они способны успокоить, снять напряжение и уменьшить приливы. Принимать ванны рекомендуется 2–3 раза в неделю по 15–20 минут. Только следите, чтобы температура воды была не выше 36–37 градусов.

  • Использовать термальный спрей. Делайте это каждый раз, когда почувствуете прилив. Достаточно просто сбрызнуть лицо водой.

  • Пить травяной сбор. В чай должны входить: чабрец, шалфей, тысячелистник, пустырник, полынь горькая, мята, душица.

Автор текста:Софья Хромова
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