Гинеколог Волкова назвала 4 ошибки, из-за которых приливы протекают особо тяжело

Приливы — первые проявления климакса. Так, женщина может чувствовать, что ее постоянно бросает в жар, даже несмотря на то, что за окном холода да и дома-то не особо тепло.
- Тяжело скрывать проявления климакса, втайне менять одежду и открывать окна, выходить из транспорта на остановку раньше, потому что настолько жарко. От этого состояния скорее хочется избавиться. Давайте разберемся, чего точно нельзя делать во время приливов, — говорит гинеколог.
Сильно стрессовать
Да и вообще находиться в стрессе и переживать. Активируются катехоламины, которые работают на стресс, при этом усугубляется качество работы эндорфинов, наших гормонов счастья и радости. Что получаем? Получаем более высокий риск приливов.
Нарушать режим сна
Ученые решили изучить привычки женщин в менопаузе, у которых не было приливов. И что же выяснилось?
- Оказывается, концентрация мелатонина у них в утренние часы была максимальной! Поэтому стоит хотя бы 15-20 минут делать световую атаку на мелатонин: открывать окна, вставать рано и ложиться до полуночи, соблюдать режим сна и отдыха, — говорит гинеколог.
Игнорировать физические нагрузки
Физическая нагрузка снижает частоту приливов. Так, в одном исследовании ученые выяснили, что:
в течение 24 часов после тренировки снижается частота приливов, поэтому заниматься надо регулярно;
ниже была эффективность тренировки у женщин с избытком массы тела, а также у женщин, которые были совершенно физически не тренированы. Поэтому начинайте заниматься спортом, чем раньше, тем лучше!
Увлекаться алкоголем
Тут вы тоже только усугубите свое состояние. Особенно если доза будет слишком большой.
- Первая стадия работы алгоколя — расширение сосудов. Вторая — резкое сужение и падение артериального давления, при этом еще и кровь сгущается. Вот эта игра тонуса сосудов, расширились, сузились — это не очень хорошо, приливы станут интенсивнее, — говорит Екатерина Волкова.
Как можно себе помочь
Принимать магниевые ванны. Они способны успокоить, снять напряжение и уменьшить приливы. Принимать ванны рекомендуется 2–3 раза в неделю по 15–20 минут. Только следите, чтобы температура воды была не выше 36–37 градусов.
Использовать термальный спрей. Делайте это каждый раз, когда почувствуете прилив. Достаточно просто сбрызнуть лицо водой.
Пить травяной сбор. В чай должны входить: чабрец, шалфей, тысячелистник, пустырник, полынь горькая, мята, душица.