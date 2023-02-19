Гинеколог Волкова назвала 4 ошибки, из-за которых приливы протекают особо тяжело

- Тяжело скрывать проявления климакса, втайне менять одежду и открывать окна, выходить из транспорта на остановку раньше, потому что настолько жарко. От этого состояния скорее хочется избавиться. Давайте разберемся, чего точно нельзя делать во время приливов, — говорит гинеколог.

Сильно стрессовать

Да и вообще находиться в стрессе и переживать. Активируются катехоламины, которые работают на стресс, при этом усугубляется качество работы эндорфинов, наших гормонов счастья и радости. Что получаем? Получаем более высокий риск приливов.

Нарушать режим сна

Ученые решили изучить привычки женщин в менопаузе, у которых не было приливов. И что же выяснилось?