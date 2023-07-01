Этот съедобный сорняк защитит организм от атеросклероза, рака и диабета

Салат из крапивы. Промытые листья крапивы (около 400 г) проварить несколько минут, откинуть на сито. Затем измельчить, положить в салатник, добавить нарезанный зеленый лук и петрушку. Толченые ядра грецких орехов (1/2 стакана) развести в четверти стакана отвара крапивы, добавить уксус и соль по вкусу, перемешать и полученной смесью заправить зелень.

Щи из крапивы. Молодую крапиву (250 г) положить на 2 мин в кипящую воду, откинуть на дуршлаг, мелко порубить и тушить на масле 10 минут. Измельчить и обжарить морковь и репчатый лук. В кипящий бульон опустить нарезанный кусочками картофель. После того как бульон снова закипит, добавить морковь и лук. За 5-10 мин до готовности положить щавель и крапиву. При подаче на стол положить в тарелки дольки сваренного вкрутую яйца и сметану.