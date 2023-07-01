Этот съедобный сорняк защитит организм от атеросклероза, рака и диабета

Все, что не укроп, петрушка или другая знакомая нам съедобная зелень, мы привыкли игнорировать или вообще выбрасывать, выдернув с грядки. Безусловно, сорняки мешают росту любимых огурцов или же вообще могут портить вид участка. Но некоторые из них способны принести немало пользы. Например, жгучая крапива — в ней содержится много ценного витамина К.
«Витамин К — это важный элемент для здоровья. Он участвует в процессе свертывания крови, а также способствует укреплению костей. Кроме того, он может помочь в борьбе с атеросклерозом и диабетом», — говорит врач.
Еще несколько достоинств этого витамина: он способен улучшать зрение и уменьшать риск развития рака. Однако о норме все же стоит помнить, ведь при потреблении витамина К в больших количествах могут возникнуть проблемы со здоровьем, такие как тромбозы и кровотечения.
Большинство пищевых добавок содержат дозировку витамина К от 50 до 100 мкг в день — это и есть рекомендуемая дозировка для взрослых. Однако люди, принимающие антикоагулянты или имеющие проблемы со свертываемостью крови, должны обсудить дозировку витамина К с врачом, так как его избыток может вызвать кровотечения.
Лучшие источники витамина К — это зеленые овощи, такие как шпинат, капуста и брокколи, а также рыба, молочные продукты и яйца.
Зеленый шпинат — 483 мкг в 100 г продукта.
Капуста брюссельская — 177 мкг в 100 г продукта.
Брокколи — 141 мкг в 100 г продукта.
Петрушка — 164 мкг в 100 г продукта.
Кинза — 310 мкг в 100 г продукта.
Абсолютный чемпион — крапива
Очень нетипичный продукт, но в 100 г крапивы может содержаться до 500 мкг витамина К.
«Кроме того, крапива богата железом, кальцием и магнием, что делает ее полезной для здоровья костей и мышц. Суп с крапивой может помочь улучшить пищеварение, укрепить иммунную систему и уменьшить воспаление. Крапиве под силу контролировать уровень холестерина в крови, что крайне важно для профилактики болезней сердца и сосудов», — говорит врач.
Крапиву рекомендуют при болезнях почек, мочевого пузыря, печени и желчного пузыря. Однако следует помнить, что часто есть это растение нельзя: усилится свертываемость крови, поэтому в пожилом возрасте, а также страдающим тромбофлебитом и варикозным расширением вен крапивой лучше не злоупотреблять. Свежую крапиву используют в пищу до цветения, сушить ее следует немного попозже.
В кулинарии крапива используется с давних времен: ее добавляют в салаты, щи, пюре, соусы и пирожки. Это растение относится к легко развариваемым травам, а готовить его рекомендуют вместе со щавелем и любой огородной зеленью, поскольку вкус у крапивы пресный.
Как готовить крапиву
При приготовлении блюд из крапивы следует пользоваться неокисляющейся посудой (эмалированной, пластиковой, стеклянной или деревянной). Мелко нарезанную крапиву нельзя долго хранить на воздухе, также не стоит ее долго кипятить. Лучший способ сохранить все витамины — приготовить растение на пару.
Салат из крапивы. Промытые листья крапивы (около 400 г) проварить несколько минут, откинуть на сито. Затем измельчить, положить в салатник, добавить нарезанный зеленый лук и петрушку. Толченые ядра грецких орехов (1/2 стакана) развести в четверти стакана отвара крапивы, добавить уксус и соль по вкусу, перемешать и полученной смесью заправить зелень.
Щи из крапивы. Молодую крапиву (250 г) положить на 2 мин в кипящую воду, откинуть на дуршлаг, мелко порубить и тушить на масле 10 минут. Измельчить и обжарить морковь и репчатый лук. В кипящий бульон опустить нарезанный кусочками картофель. После того как бульон снова закипит, добавить морковь и лук. За 5-10 мин до готовности положить щавель и крапиву. При подаче на стол положить в тарелки дольки сваренного вкрутую яйца и сметану.
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