Многие люди зачастую допускают распространенную ошибку — самостоятельно назначают себе витамины. Ведь в аптеке в глаза всегда бросаются яркие баночки с надписями, обещающими сделать вас умнее, красивее и здоровее. Навязывают витамины и фармацевты — мол, обязательно возьмите, вреда точно не будет, сплошная польза.
Запомните: витамины можно принимать только после консультации с врачом. Возможно, у вас есть переизбыток того или иного микроэлемента, а БАДами вы только добавите масла в огонь.
Что еще может случиться, если бездумно пить витамины и БАДы? Объясняет врач.
Нефролог, диетолог, практикующий врач в государственных больницах
Опасность номер один: витамины группы В. Дело в том, что бесконтрольный прием биотина (В7) может полностью имитировать лабораторную картину гипотиреоза.
«Только представьте: вы просто хотели укрепить кожу, ногти, волосы, а теперь идете по ложному следу и лечите здоровую щитовидку. Как такое не допустить? Есть ряд витаминов, БАДов, которые обязательно нужно отменить перед анализом крови, мочи, кала и даже некоторых тестов на визуализацию (УЗИ, рентген)», — говорит нефролог.
Пересмотрите состав своих поливитаминов, комплексов для женской красоты — наверняка там есть биотин. Его прием может исказить тесты на:
половые гормоны эстрадиол, кортизол, прогестерон, пролактин;
инсулин;
ферритин;
витамин B12.
Помимо того, биотин может существенно повлиять на результаты:
Т3, Т4, ТТГ (гормоны щитовидки),
анализа на витамин D;
анализа на тропонин (маркер повреждения сердца);
анализа на специфический антиген простаты (PSA).
«Абсолютно реальная картина, когда биотин дает ложноотрицательный результат на ВИЧ, гепатит B и ложноположительный результат на гепатит С», — говорит Дарья Садовская.
Многое зависит и от дозировки:
от 30 до 60 мкг — можете не прекращать прием;
от 5000 до 10 000 мкг — обязательно отменить за 8 часов до теста;
100 000 мкг и более — отмена за 6 дней до теста.
Еще одна опасность — это ниацин или витамин B3.
Помимо искажения анализа мочи на сахар или крови на катехоламины витамин В3 может оказывать плохое воздействие на печень и кровь (повышение печеночных ферментов, снижение тромбоцитов), говорит Дарья Садовская. Поэтому отменяем добавку, если дозировка от 500 до 2000 мг. Сделать это надо как минимум за двое суток до сдачи анализов.
Важно упомянуть и о рибофлавине, или витамине B2. Он может навредить, когда речь идет о тестах мочи: результат анализов исказится. Поэтому отказ от приема витамина должен быть следующим:
дозировка около 1,3 мг — за 3 часа до теста;
от 20 до 50 мг — за 2 дня до теста;
100 и больше — за 5 дней до теста.
И последний витамин, про который необходимо сказать, — это витамин С.
Дело в том, что новые тесты на скрининг колотерального рака не реагируют на витамин С, но, чтобы точно исключить ложноотрицательный результат анализа кала и/или мочи, отмените его, если принимаете 250 мг и больше, за три дня до сбора биологического материала.
«Кстати, кальций и его добавки всего через 30 минут после приема могут привести к сильному искажению минеральной плотности костной ткани. Поэтому важно отменить его прием минимум за сутки до рентгена. Так врач сможет объективно оценить результат», — заключила нефролог.