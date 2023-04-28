«Только представьте: вы просто хотели укрепить кожу, ногти, волосы, а теперь идете по ложному следу и лечите здоровую щитовидку. Как такое не допустить? Есть ряд витаминов, БАДов, которые обязательно нужно отменить перед анализом крови, мочи, кала и даже некоторых тестов на визуализацию (УЗИ, рентген)», — говорит нефролог.