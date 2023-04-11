Польза и вред витамина А: к чему приводит переизбыток и недостаток ретинола

Сегодня увлечение различными биодобавками, в том числе витаминами, стало масштабным. Часто, подбирая те или иные комплексы, мы не оцениваем возможные риски их приема. А это нужно делать, поскольку для витаминов опасен и дефицит, и избыточное поступление. Особенно важно последнее, если речь идет о жирорастворимых веществах, способных к накоплению.
Одним из примеров может быть витамин А. Какую пользу и вред мы можем от него получить, «Доктору Питеру» рассказала Марина Савкина, ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Целая группа витаминов
Витамин А (ретинол) — это группа жирорастворимых витаминов — ретиноидов, сходных по своей структуре биологических соединений. Большинству из нас это вещество известно как витамин для зрения. Ретинол относится к одному из компонентов родопсина — светочувствительного белка в сетчатке, участвующего в делении клеток роговицы.
Девушкам, следящим за трендами в бьюти-индустрии, витамин известен как эффективное средство омоложения. Также ретинол нужен для работы иммунной системы, роста и развития организма, для репродуктивной функции. Он участвует в делении и дифференцировке клеток, поэтому считается важным компонентом антивозрастных средств.
Его вполне достаточно в пище
В достаточном количестве мы получаем витамин А из продуктов питания: в виде готового витамина А (ретинол) или его предшественников (провитамина А, каротиноидов). Взрослым нужно 700-900 мкг витамина А в сутки, детям — примерно в 2 раза меньше, в зависимости от возраста.
Источником готового витамина А являются продукты животного происхождения: рыба, мясные субпродукты, молочные продукты, яйца. Каротиноиды поступают с желтыми и оранжевыми овощами, фруктами, растительными маслами, из которых в кишечнике образуется полноценный витамин А. Наиболее известный продукт, содержащий бета-каротиноиды — это морковь.
Можно определить уровень
Запасы витамина хранятся в печени. Для определения его статуса в организме измеряют уровень ретинола в крови, так как это удобно и быстро. Но уровень этого вещества в крови может поддерживаться за счет запасов в печени, даже если поступление с продуктами питания снижено. Поэтому анализ крови может быть не самым надежным показателем. Также на фоне острых и хронических состояний концентрация ретинола в крови может быть снижена.
Как может проявиться дефицит
Фактически дефицит витамина А встречается редко. Чаще всего это случается в развивающихся странах с недостаточностью питания или в связи с традициями (Африка, Южная Азия). Основным признаком дефицита считается ксерофтальмия, или куриная слепота. Это состояние, когда теряется способность видеть при слабом освещении и в темноте из-за низкого содержания родопсина в сетчатке. При тяжелых случаях дефицит может привести к постоянной слепоте. Также нехватка витамина может стать причиной неправильного развития легких и частых респираторных заболеваний.
Группы риска по дефициту витамина А:
недоношенные дети с небольшим запасом витамина А в печени;
дети и беременные из стран с низким и средним доходом;
пациенты с проблемами желудочно-кишечного тракта: болезнь Крона, язвенный колит, целиакия.
Добавки с витамином А не показаны курящим, так как исследования с участием около 30 тысяч мужчин показали, что при дополнительном приеме риск рака легких повышается на 18%, а смертность на 8%. В то же время добавки с содержанием витамина С, Е, цинка, меди и бета-каротина помогают замедлить скорость потери зрения у людей с возрастной макулярной дистрофией.
Опасен избыток ретинола
Если потребление избыточное, то витамин накапливается в печени. Острое отравление может возникнуть при приеме доз, превышающих ежедневную норму в 100 раз. Сильная головная боль, затуманенное зрение, тошнота, головокружение, ломота в мышцах и проблемы с координацией — это все признаки избыточного количества витамина А в организме.
Симптомы неспецифичные, но и возникают они достаточно редко. Постоянное употребление высоких доз может привести к сухости кожи, болезненности мышц и суставов, депрессии, усталости, выявляются повышенные значения «печеночных проб».
Осторожнее при беременности
Также важно помнить, что во время беременности поступление очень высоких доз ретинола может привести к порокам развития глаз, черепа, сердца, легких у плода. Поэтому в этот период не нужно принимать биодобавки с витамином А и не использовать препараты с ретинолом при лечении угревой болезни. Что касается провитамина А — бета-каротина, то с ним нет таких проблем. Его переизбыток приводит лишь к появлению желто-оранжевого оттенка кожи из-за накопления каротина.