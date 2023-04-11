Польза и вред витамина А: к чему приводит переизбыток и недостаток ретинола

Запасы витамина хранятся в печени. Для определения его статуса в организме измеряют уровень ретинола в крови, так как это удобно и быстро. Но уровень этого вещества в крови может поддерживаться за счет запасов в печени, даже если поступление с продуктами питания снижено. Поэтому анализ крови может быть не самым надежным показателем. Также на фоне острых и хронических состояний концентрация ретинола в крови может быть снижена.