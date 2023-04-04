Возраст, генетика и еще 6 причин, почему вам не хватает витаминов группы В

К группе витаминов В сейчас относится 17 разных веществ. Часть из них — это истинные витамины, а часть — витаминоподобные соединения. Это связано с их биологической ролью в организме. Если без регулярного поступления истинных витаминов наш организм страдает, то витаминоподобные вещества либо поступают в достаточном объеме, либо их можно получить из других соединений.
Но исследования роли этих веществ еще не закончены. О том, почему мы теряем витамины В-группы и как их восполнить, «Доктору Питеру» рассказала Марина Савкина, ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Их много, но есть особенно важные
Витамины группы В — это большая группа биологических соединений, которые играют огромную роль в развитии и работе нашего организма. В нее входят:
витамин В1 (тиамин),
В2 (рибофлавин),
В3 (ниацин),
В5 (пантотеновая кислота),
В6,
В7 (биотин),
В12,
В9 (фолиевая кислота).
Они помогают получить энергию из пищи, участвуют в формировании красных кровяных телец (эритроцитов). Витамины группы В относятся к кофакторам ферментов, участвующих в обмене жирных кислот, глюкозы, аминокислот. Важны для развития нервной системы, в том числе для работы головного мозга. Участвуют в регуляции генов и клеточных сигналах.
Белковая пища и злаки — основа основ
В основном мы получаем витамины В из белковых продуктов, таких как рыба, птица, мясо крупного рогатого скота, яйца, молочные продукты. Многие злаки, особенно в виде цельного зерна, листовые зеленые овощи, бобовые, орехи, некоторые виды хлеба также богаты витаминами В.
На первом месте — пища, а не добавки
По современным научным данным и рекомендациям международных экспертов по диетологии и питанию, основным источником витаминов и микроэлементов должны быть продукты питания. Эта формулировка касается и витаминов группы В.
При сбалансированном, рациональном, разнообразном питании с включением в рацион вышеуказанных продуктов дефицита витаминов группы В не должно быть. И, кстати, с продуктами питания мы вряд ли получим их избыток (гипервитаминоз).
Но все-таки есть состояния, которые могут вызвать или сопровождаться недостатком витаминов В в организме.
8 основных причин дефицита витаминов группы В
Эксперты выделяют целый ряд состояний, при которых возможно развитие дефицита витаминов группы В. Они в основном связаны с серьезными изменениями состояния здоровья или рациона питания.
1. Заболевания желудочно-кишечного тракта
Так как всасывание витаминов группы происходит в тонком кишечнике, все проблемы в этом отделе могут повлечь за собой нарушения всасывания витаминов. Те витамины, которые поступают в организм в связанном состоянии, например с белками, чаще всего в кислой среде желудка освобождаются от них и становятся доступными для всасывания в кишечнике. Поэтому проблемы с желудком могут также помешать дальнейшему усвоению витаминов группы В.
2. Вегетарианство, веганство
Так как к основным источникам витаминов этой группы относятся мясные продукты, рыба, молочные продукты, то, конечно, лица с ограничением этих групп в рационе питания подвержены дефициту витаминов группы В.
3. Пожилой возраст
У людей старше 50-60 лет проблема часто обусловлена возрастными особенностями всасывания в кишечнике. В12–дефицитная анемия — частая проблема, особенно у лиц старшего возраста. У тех, кому уже исполнилось 70 лет, она выявляется у каждого 15-го обследованного.
4. Злоупотребление спиртными напитками
Алкоголь нагружает печень, которой требуется больше ресурсов для переработки токсичных веществ, включая этиловый спирт и продукты его метаболизма.
5. Беременность и кормление грудью
Так как потребность в витаминах в этот важный период женщины резко возрастает, то планирующим беременность и уже беременным необходим дополнительный прием фолиевой кислоты. Это связано с тем, что ее дефицит сопровождается высоким риском дефекта нервной трубки плода, преждевременных родов и рождения ребенка с низким весом.
6. Влияние медикаментов
Прием лекарственных препаратов — цитостатиков, противоэпилептических препаратов, ингибиторов протонной помпы при лечении заболеваний желудка, метформина при лечении преддиабета и диабета и других — усиливает расходы витаминов группы В.
7. Оперативные вмешательства
Пациенты после бариатрических операций и резекции желудка требуют дополнительного приема витаминов из-за ухудшения всасывающей способности пищеварительного тракта.
8. Генетические особенности
Дефицит ферментов может привести к неусвоению или сниженному усвоению некоторых витаминов этой группы, например фолиевой кислоты. При наличии особого варианта гена MTHFR может быть показан прием активной формы этого витамина.
Какие проявления возможны
Недостаток витаминов группы В может сопровождаться:
поражениями кожи в виде шелушения, покраснения;
хейлитами (потрескавшимися губами) и заедами в углах рта;
истончением волос, их выпадением;
изменением ногтей.
Также их дефицит может привести к нарушениям памяти и внимания, депрессии, парестезиям (онемению в конечностях), потере аппетита и снижению веса, утомляемости и слабости.
Стоит ли пить добавки В-группы
Большинству из нас достаточно употреблять здоровую разнообразную еду. Но так как со всех сторон сейчас нас пытаются убедить, что современные продукты питания не содержат нужного количества витаминов, многие уже «подсели» на дополнительный прием витаминно-минеральных комплексов.
Хочется предупредить, что при приеме добавок можно перенасытиться витаминами и получить обратный эффект в виде неприятных симптомов. Например, могут быть те же самые симптомы, что и при дефиците: усталость, слабость, покраснение кожи, зуд, головная боль. Но также могут быть тошнота, боли в животе, изжога, судороги.
Поэтому хочется напомнить: чтобы понять, есть ли дефицит того или иного витамина, нужно обратиться к врачу. Если у врача есть подозрение на дефициты, лучше вначале сдать кровь для определения их уровня и только в случае подтверждения проблемы рассматривать с врачом прием препаратов. Выбор препарата и доза — это зона ответственности доктора.