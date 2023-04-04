Возраст, генетика и еще 6 причин, почему вам не хватает витаминов группы В

К группе витаминов В сейчас относится 17 разных веществ. Часть из них — это истинные витамины, а часть — витаминоподобные соединения. Это связано с их биологической ролью в организме. Если без регулярного поступления истинных витаминов наш организм страдает, то витаминоподобные вещества либо поступают в достаточном объеме, либо их можно получить из других соединений.

Но исследования роли этих веществ еще не закончены. О том, почему мы теряем витамины В-группы и как их восполнить , «Доктору Питеру» рассказала Марина Савкина, ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.