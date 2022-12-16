— Этого уже достаточно, чтобы «уважать» В12 со страшной силой, особенно если есть атрофические процессы в желудке, проблемы с перевариванием животной пищи или ее нет вовсе, если есть стресс, — объясняет в своем телеграм-канале акушер-гинеколог Екатерина Волкова.

Самый точный способ определить, достаточно ли у вас этого витамина, — сдать анализ крови. Но на все витамины просто так сдавать не будешь — это достаточно дорогое удовольствие. А вот если вы заметите подозрительные симптомы, это уже поторопит вас отправиться в лабораторию. А там подтвердят или опровергнут ваши подозрения.

Врач назвала 3 признака нехватки витамина В12 , которые можно заметить, если посмотреть в зеркало.

1. Цвет кожи

Она очень бледная или с желтушным оттенком. Такое состояние кожи связано с недостатком эритроцитов, которые разрушаются, вызывая избыток билирубина в крови — он-то и открашивает кожу в желтоватый оттенок. Не лимонно-желтый, а желтоватый на фоне бледности.

2. Постоянная слабость

Или быстрая утомляемость. Здесь тоже виноваты эритроциты, которые переносят кислород к клеткам. А при недостатке кислорода развивается гипоксия — она дает сонливость, одышку и головокружения.

3. Воспаление языка

По-медицински оно называется глоссит, который тоже считается одним из симптомов дефицита В12. Это состояние может сопровождаться: