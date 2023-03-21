Ученые из Сямыньского университета назвали добавку, которая может остановить старение мозга

С возрастом внешний вид нашего головного мозга меняется — он становится темнее и как будто рыхлее. Это естественный процесс, можно сказать, что так проявляются «следы многолетней работы органа». Сказывается возраст человека и на способности мозга запоминать, обрабатывать информацию и решать различные задачки — пожилым посильны далеко не все нагрузки, нежели молодым.
Группа ученых из Сямыньского университета в Китае решила выяснить, какие факторы влияют на старение мозга и можно ли как-то обратить вспять этот процесс. В своем
Ученые заметили, что уровень менина в гипоталамусе, но не в астроцитах или микроглии, снижается с возрастом. Группа исследователей решила исследовать уровень этого снижения на лабораторных мышах. Они обнаружили, что потеря менина у молодых мышей приводит к усилению нейровоспаления гипоталамуса, включая снижение массы костей и толщины кожи, угасание когнитивных функций и умеренное сокращение продолжительности жизни.
Еще одним изменением, вызванным потерей менина, было снижение уровня аминокислоты D-серина (эта кислота — нейромодулятор, который регулирует деятельность нейронов. — Прим. ред.).
D-серин содержится в некоторых продуктах:
соевых бобах,
яйцах,
рыбе,
орехах.
Ученым также удалось установить, что если в гипоталамус пожилым мышам искусственно доставить менин, то это повлияет на работу их мозга и некоторые аспекты здоровья в целом. Тридцать дней спустя они обнаружили улучшение толщины кожи и костной массы. Мыши также стали лучше обучаться, охотнее познавать мир, лучше контролировать равновесие. Все это коррелировало с увеличением уровня D-серина в гиппокампе, центральной области мозга, важной для обучения и памяти.
Исследователи предполагают, что рацион с D-серином может благоприятно повлиять на работу мозга и когнитивные функции.
— Мы предполагаем, что снижение экспрессии менина в гипоталамусе с возрастом может быть одним из движущих факторов старения, а менин может быть ключевым белком, связывающим генетические, воспалительные и метаболические факторы старения. D-серин — потенциально многообещающее лекарство от снижения когнитивных функций, — заключил один из авторов исследования, биолог Лиг Ленг.