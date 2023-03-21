Ученые из Сямыньского университета назвали добавку, которая может остановить старение мозга

С возрастом внешний вид нашего головного мозга меняется — он становится темнее и как будто рыхлее. Это естественный процесс, можно сказать, что так проявляются «следы многолетней работы органа». Сказывается возраст человека и на способности мозга запоминать, обрабатывать информацию и решать различные задачки — пожилым посильны далеко не все нагрузки, нежели молодым.

Группа ученых из Сямыньского университета в Китае решила выяснить, какие факторы влияют на старение мозга и можно ли как-то обратить вспять этот процесс. В своем исследовании они определили, что менин (гипоталамический белок) — это ключевой ингибитор нейровоспаления гипоталамуса. Это заставило команду экспертов задуматься, какую роль менин играет в старении мозга.