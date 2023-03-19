Пятна этого цвета на ногтях предупреждают об остром дефиците витамина В12

Витамин В12 способствует выработке пищеварительных ферментов, обеспечивает транспортировку питательных веществ в клетки, он необходим для поддержания работы мозга и нервной системы. При его дефиците сложно рассчитывать на работоспособность, концентрацию внимания и душевное равновесие.
Основные запасы витамина В 12 находятся в печени. Дефицит витамина В 12 может быть связан как с его недостаточном получении из пищи, так и с нарушением усвоения и всасывания витамина.
По примерным оценкам специалистов, дефицит витамина В12 испытывают 30-40% людей.
- Гиперпигментация ногтевого ложа, наблюдаемая у пациентов с низким уровнем B12, обычно имеет сине-черный цвет. Пигментация была более заметной на ногтях, особенно на больших пальцах, — говорят британские эксперты.
Помимо этого, на ногтях могут появиться полосы — это тоже симптом дефицита витамина В12.
Помимо дефицита витамина полосы на ногтях — это еще и повод задуматься о своем рационе.
- Чередование на ногтях более насыщенных розовых и более бледных полосок, так называемых линий Мюрке, может свидетельствовать о нехватке в пище белковых компонентов. Подобное возможно при постоянном сидении на диетах, проблемах печени или длительном голодании, - рассказывала эксперт.
Типичные симптомы дефицита В12
Мышечная слабость,
покалывание и онемение в конечностях,
синдром беспокойных ног (зуд кожи, подергивание конечностей, особенно при засыпании и в ночное время),
плохое заживление ран,
анемия,
нарушение менструального цикла,
выпадение волос.
При длительном дефиците В12 может развиться необратимое повреждение нервных клеток. Особенно остро переносят дефицит В12 маленькие дети и пожилые люди. У детей высокие потребности в В12 на фоне интенсивного роста, а пожилые люди часто страдают нарушением всасывания.