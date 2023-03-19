Пятна этого цвета на ногтях предупреждают об остром дефиците витамина В12

По словам британских медиков, существует симптом, который указывает, что в вашем организме уже серьезный дефицит витамина В12. Предупредить на его нехватке могут ногти — на пластине появляются пятна. Они могут быть синего, серого или даже черного цвета. При этом они не болят и не доставляют никаких неприятных ощущений.

- Гиперпигментация ногтевого ложа, наблюдаемая у пациентов с низким уровнем B12, обычно имеет сине-черный цвет. Пигментация была более заметной на ногтях, особенно на больших пальцах, — говорят британские эксперты.

Помимо этого, на ногтях могут появиться полосы — это тоже симптом дефицита витамина В12.