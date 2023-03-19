Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Пятна этого цвета на ногтях предупреждают об остром дефиците витамина В12

Цвет кожи лица, воспаленный язык, а также другие признаки могут указывать на недостаток витамина В12, незаменимого для работы нервной системы и выработки эритроцитов, отвечающих за транспортировку кислорода и углекислого газа.

19 марта 20231
Пятна этого цвета на ногтях предупреждают об остром дефиците витамина В12
Источник:
iStockphoto

Витамин В12 способствует выработке пищеварительных ферментов, обеспечивает транспортировку питательных веществ в клетки, он необходим для поддержания работы мозга и нервной системы. При его дефиците сложно рассчитывать на работоспособность, концентрацию внимания и душевное равновесие. 

Основные запасы витамина В 12 находятся в печени. Дефицит витамина В 12 может быть связан как с его недостаточном получении из пищи, так и с нарушением усвоения и всасывания витамина.

По примерным оценкам специалистов, дефицит витамина В12 испытывают 30-40% людей.

Читайте также

По словам британских медиков, существует симптом, который указывает, что в вашем организме уже серьезный дефицит витамина В12. Предупредить на его нехватке могут ногти — на пластине появляются пятна. Они могут быть синего, серого или даже черного цвета. При этом они не болят и не доставляют никаких неприятных ощущений.

- Гиперпигментация ногтевого ложа, наблюдаемая у пациентов с низким уровнем B12, обычно имеет сине-черный цвет. Пигментация была более заметной на ногтях, особенно на больших пальцах, — говорят британские эксперты.

Помимо этого, на ногтях могут появиться полосы — это тоже симптом дефицита витамина В12.

дерматология, косметология

врач-дерматолог, косметолог клиники «АБИА»

Помимо дефицита витамина полосы на ногтях — это еще и повод задуматься о своем рационе.

- Чередование на ногтях более насыщенных розовых и более бледных полосок, так называемых линий Мюрке, может свидетельствовать о нехватке в пище белковых компонентов. Подобное возможно при постоянном сидении на диетах, проблемах печени или длительном голодании, - рассказывала эксперт.

Читайте также

Типичные симптомы дефицита В12

  • Мышечная слабость,

  • покалывание и онемение в конечностях,

  • синдром беспокойных ног (зуд кожи, подергивание конечностей, особенно при засыпании и в ночное время),

  • плохое заживление ран,

  • анемия,

  • нарушение менструального цикла,

  • выпадение волос.

При длительном дефиците В12 может развиться необратимое повреждение нервных клеток. Особенно остро переносят дефицит В12 маленькие дети и пожилые люди. У детей высокие потребности в В12 на фоне интенсивного роста, а пожилые люди часто страдают нарушением всасывания.

Автор текста:Софья Хромова
Материалы по теме
Диагностика