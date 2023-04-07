По рецепту Рапунцель: какие витамины помогут отрастить косу до пояса

В любой аптеке или магазине, торгующим БАДами, есть баночки с надписью «Для густых и здоровых волос». Чаще всего в составе этих препаратов обнаруживаются витамины, микроэлементы и растительные компоненты, которые участвуют в биологических реакциях, отвечающих за работу волосяных фолликулов.
Но насколько эффективны такие компоненты, могут ли они улучшить состояние волос и ускорить их рост? Стоит ли покупать эти добавки и принимать их? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Алена Романова — дерматовенеролог, трихолог, косметолог.
Рост волос зависит от фолликулов
Волосы растут на протяжении всей нашей жизни из волосяных фолликулов, которые расположены на голове и по всему телу. Каждый фолликул проходит смену определенных жизненных фаз, от чего зависит его активность. Первая фаза — это анаген, или активный рост. Стволовые клетки волосяного фолликула активизируются в теле волоса и дают ему удлинение. Рост продолжается до определенной стадии, запрограммированной генами.
Затем наступает вторая, промежуточная, стадия — катаген. В этом периоде волос перестает расти, возникают дегенеративные изменения в нем. В третьей стадии — телогене, волосяной фолликул отдыхает, волосок еще некоторое время остается в области фолликула, а затем выпадает. Через определенное время все начинается заново.
Важна фаза роста
Соответственно тому, в какой фазе роста находится большинство волосяных фолликулов, зависит густота и длина волос. Чем больше фолликулов будет активными, тем гуще будут волосы. Конечно, на процесс роста волос влияют стрессы, состояние здоровья, перенесенные инфекции и даже прием лекарств.
Но это очевидные факторы, устранение которых улучшает состояние. Если же никаких особых потрясений нет, но состояние волос оставляет желать лучшего, можно подумать, чем помочь организму.
В них 80% чистого белка
Волосы человека на 80% состоят из белка и на 20% — из воды и различных микроэлементов. Они обеспечивают рост волос и участвуют в производстве кератина — главного волосяного белка. Именно на эти микроэлементы стоит обратить внимание при выборе витаминов для волос.
Прежде всего это цинк. Он снижает активность гормона тестостерона в волосяных фолликулах. Благодаря этому цинк хорошо использовать для профилактики и снижения проявлений андрогенной алопеции — облысения, связанного с переизбытком в организме мужских гормонов — андрогенов.
Вам нужны аминокислоты
Для укрепления волос будет полезно пропить курс аминокислот, участвующих в синтезе кератина в организме. Кератин — это один самых прочных белков. Именно он является основным строительным материалом для волос человека.
В идеале организм должен вырабатывать его самостоятельно, но под воздействием различных негативных факторов синтез кератина может быть нарушен. В этом случае для восполнения его запасов стоит задействовать аминокислоты. Например, Л-цистеин, который напрямую участвует в выработке кератина в организме.
Вы едите мало белка и железа
Безжизненные, тусклые волосы часто свидетельствуют о банальном дефиците обычного белка. Так что перед тем, как бросаться покупать БАДы для здоровья волос, не лишним будет оценить свой рацион. В норме взрослый человек должен ежедневно съедать 1 г белка на 1 кг массы тела. Этого будет вполне достаточно для поддержания нужного уровня белка в волосах.
Проблемы с волосами не всегда свидетельствуют о нехватке питательных веществ. Нередко дело в их низкой усвояемости. Такое происходит при дефиците ферритина, или железа. Это вещество отвечает за транспортировку «полезностей» к волосам.
Для профилактики лучше не пить БАДы
Алена Романова говорит: «В целом я бы не советовала пить витамины для профилактики. В лучшем случае вы просто не достигнете желаемого результата». Так, мультивитаминные комплексы содержат много разных веществ, но в настолько мизерных дозах, что эффект от них будет минимальным. В худшем случае — навредите сами себе. Яркий пример тому — селен. Этот микроэлемент важен для здоровья волос, но его переизбыток дает прямо противоположный эффект и может спровоцировать выпадение волос.
Перед принятием решения о покупке витаминов стоит обязательно сдать анализы на дефициты витаминов или пройти спектральный анализ волос. Комплексная диагностика даст полное представление об уровне всех основных микроэлементов, структуре и состоянии волос и, главное, позволит выбрать те витамины, которые необходимы именно вам. В этом может помочь специалист — дерматолог или трихолог.