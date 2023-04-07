По рецепту Рапунцель: какие витамины помогут отрастить косу до пояса

В любой аптеке или магазине, торгующим БАДами, есть баночки с надписью «Для густых и здоровых волос». Чаще всего в составе этих препаратов обнаруживаются витамины, микроэлементы и растительные компоненты, которые участвуют в биологических реакциях, отвечающих за работу волосяных фолликулов.

Но насколько эффективны такие компоненты, могут ли они улучшить состояние волос и ускорить их рост? Стоит ли покупать эти добавки и принимать их? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Алена Романова — дерматовенеролог, трихолог, косметолог.