Почему появляется перхоть? Дерматологи назвали 6 основных причин

Перхоть, если подходить к вопросу с медицинской точки зрения, — усиленное отшелушивание эпидермиса на волосистой части головы. Проблему относят к группе кожных патологий, вызванных усилением активности грибковых колоний, преимущественно из рода Malassezia Furfur либо Pityrosporum ovale. Эти грибки присутствуют на коже практически всех людей, не относятся к патогенным представителям, никак не вредят нам.
Однако на фоне определенных изменений грибки усиленно размножаются, провоцируя появление перхоти. Что же этому способствует? На этот вопрос «Доктору Питеру» ответили врачи-дерматологи, косметологи клиники «АБИА».
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Пища, гормоны и стрессы
Перхоть (она же себорейный дерматит) может возникнуть в силу целого ряда обстоятельств, которые активизируют грибковую флору.
Генетическая предрасположенность (неблагоприятная наследственность).
Гормональный сбой, различные эндокринные нарушения.
Чрезмерная активность эпидермиса на фоне андрогенной стимуляции, например у подростков — на фоне гормонального сбоя.
Избыточная активность на фоне смены рациона — более жирная пища.
Усиление перхоти при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (во время обострения, в межсезонье).
Появление перхоти на фоне тяжелого психоэмоционального состояния, стресса.
При перхоти, как правило, возникает зуд головы. И тут главное воздержаться от сильного расчесывания кожи головы, чтобы не было воспаления кожи, мелких травм, в области которых можно занести инфекцию.
Как появляется перхоть
Она может появляться при развитии кожных заболеваний на голове — это псориаз, себорейный дерматит, грибковые заболевания, бактериальные инфекции. В этом случае нужна консультация и лечение по поводу основного заболевания у врача-дерматолога. После прохождения лечения обязательно правильно подобрать уход за кожей головы.
Частой причиной становятся неправильно подобранные средства по уходу за кожей головы, которые излишне сушат или засаливают. В этом случае лучше обратиться за помощью к специалисту, который поможет разобраться, какой тип кожи на голове, порекомендует ухаживающие средства.
Может не хватать витаминов
Еще одной из причин неблагополучия на коже головы может быть нехватка витаминов в организме или перенесенное заболевание. Все это может доставлять такие неприятности на коже головы и тела, а иногда оказывать негативное влияние на весь организм.
В этом случае врач порекомендует вам сдать определенные анализы. И после получения результатов назначит витамины и микроэлементы для приема внутрь, дополнительно подберет наружные косметические средства по уходу за волосами.
Как отличить от аллергии
В некоторых случаях кожа головы может реагировать на раздражители аллергической реакцией. Она возникает при непосредственном контакте с кожей головы. Это могут быть головные уборы, шампуни, другие средства по уходу за волосами, красители. Возможны реакции и при употреблении внутрь некоторых лекарств, витаминов, определенных продуктов питания.
В этом случае, помимо шелушения кожи головы, возникает сильный зуд, краснота, могут быть высыпания по телу. Иногда трудно отличить сильную перхоть от аллергии, тогда нужна помощь врача.
Как устранить перхоть
Лечение перхоти требует постоянного контроля состояния кожных покровов с использованием дополнительных мер. В лечебную программу могут входить витаминно-минеральные комплексы, которые используются для лечения кожных заболеваний. Справившись с активным процессом, может потребоваться проактивная терапия.
При наличии перхоти приоритет отдается шампуням с содержанием селена, цинка и антимикотических препаратов. Увеличенное количество кожного сала — это питательный субстрат для условно-патогенной микрофлоры и грибка. Поэтому рекомендуется сбалансированная диета с ограничением быстрых углеводов и сладкого. Все рекомендации будут разрабатываться с учетом возраста, состояния кожи головы и дополнительных факторов.
При появлении перхоти рекомендуется обратиться к врачу-дерматологу или трихологу, чтобы выявить причины и справиться с проблемой, возможно, потребуется дополнительное назначение анализов крови на биохимию и гормоны.