Почему появляется перхоть? Дерматологи назвали 6 основных причин

Перхоть, если подходить к вопросу с медицинской точки зрения, — усиленное отшелушивание эпидермиса на волосистой части головы. Проблему относят к группе кожных патологий, вызванных усилением активности грибковых колоний, преимущественно из рода Malassezia Furfur либо Pityrosporum ovale. Эти грибки присутствуют на коже практически всех людей, не относятся к патогенным представителям, никак не вредят нам.

Однако на фоне определенных изменений грибки усиленно размножаются, провоцируя появление перхоти. Что же этому способствует? На этот вопрос «Доктору Питеру» ответили врачи-дерматологи, косметологи клиники «АБИА».