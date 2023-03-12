Проверка на вшивость: дерматолог объяснил, почему чешется голова

Кожные заболевания: псориаз, себорейный дерматит

Еще одна большая группа проблем, при которых зуд на коже головы — один из ярких и типичных проявлений. Кроме зуда, при этих заболеваниях есть и масса других проявлений, которые зачастую очень расстраивают и смущают.

Псориаз — наследственное заболевание, связанное с проблемами эпидермиса и иммунной системы. Человек выглядит не очень опрятно, но при этом никакой инфекционной опасности не представляет: большие шелушащиеся бляшки с белыми чешуйками на коже тела, головы и конечностей — не заразны . Они приносят дискомфорт и неудобство только их обладателю.

Себорейный дерматит — это воспалительный процесс на коже в области волосистой головы и себорейных зонах (лицо, верхняя часть груди и спины). Процесс сопровождается зудом. Голова выглядит не очень ухоженно из-за жирных чешуек и корочек. Но опасности в плане заражения окружающих не представляет.

Оба эти заболевания, увы, на всю жизнь, лечение индивидуальное и проводится оно строго под контролем врача.