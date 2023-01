Ученые из Пекина провели исследование с участием более тысячи человек и обнаружили возможную связь между увлечением подслащенными напитками и повышенным риском алопеции у молодых мужчин. Речь идет, к примеру, о таких напитках:

газировка,

сладкие соки,

спортивные напитки с добавленным сахаром,

кофе с сахаром.

Авторы новой работы, опубликованной в издании Nutrients, изучили результаты опроса 1 028 китайских мужчин возрасте от 18 до 45 лет. Участники сообщили, что пили сахаросодержащие напитки:

почти 50% — более одного раза в день,

около 25% — 4–7 раз в неделю,

18,5% — только 1–3 раза в неделю,

около 10% — вообще не употребляли в прошлом месяце.