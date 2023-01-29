Ученые из Пекина провели исследование с участием более тысячи человек и обнаружили возможную связь между увлечением подслащенными напитками и повышенным риском алопеции у молодых мужчин. Речь идет, к примеру, о таких напитках:
газировка,
сладкие соки,
спортивные напитки с добавленным сахаром,
кофе с сахаром.
Авторы новой работы, опубликованной в издании Nutrients, изучили результаты опроса 1 028 китайских мужчин возрасте от 18 до 45 лет. Участники сообщили, что пили сахаросодержащие напитки:
почти 50% — более одного раза в день,
около 25% — 4–7 раз в неделю,
18,5% — только 1–3 раза в неделю,
около 10% — вообще не употребляли в прошлом месяце.
Оценив результаты, исследователи обнаружили, что те, кто употреблял больше сахаросодержащих напитков, имели больший риск выпадения волос по мужскому типу. Как
Почему так происходит? Ученые называют несколько возможных вариантов.
Согласно исследованию, большее количество сахара может привести к более высокой концентрации глюкозы в сыворотке крови, и далее к созданию так называемого сверхактивного полиолового пути. Это один из путей метаболизма глюкозы — там, где она превращается в сорбитол и фруктозу при участии фермента альдозоредуктазы. Однако, если он слишком активен, это создает риски для развития сахарного диабета и других негативных последствий для здоровья.
Кроме того, в исследовании упоминается, что высокое потребление сахара часто сопровождается диетой с высоким содержанием жиров, что также может быть связано с выпадением волос. Также вероятна связь между облысением и влиянием сладкого на психологическое состояние человека. Исследователи считают, что регулярное употребление сладких напитков может приводить к проблемам в эмоциональной сфере, повышать риск депрессии. А эти эмоциональные проблемы в свою очередь увеличивают риск облысения по мужскому типу.
Вероятно, выводы исследователей не заставят вас полностью отказаться от сладких напитков. Тем не менее, если вы каждый пьете газировку и заметили, что волос на голове становится все меньше и меньше, попробуйте для начала уменьшить количество сладких напитков и посмотрите на результат.
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