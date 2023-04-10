Результаты анализов выше или ниже нормы: терапевт объяснил, когда точно не стоит паниковать

Сдавая анализы, мы ориентируемся на референсные показатели в бланке: если полученные цифры вписываются в указанные пределы нормы, можно не переживать.
Но что делать, если показатели анализов выше или ниже? Это патология? Организм пора спасать? Разъясняет врач-терапевт.
Доктор, я болен?
«Отклонения в анализе не означают со стопроцентной вероятностью, что у вас есть какая-то патология, — разъясняет
Врач отмечает, что, например, при диагностике диабета важной является даже одна десятая, а вот при анализе состояния функций печени — АСТ и АЛТ — значимым считается превышение нормы более чем в 2-3 раза.
Пример из личного опыта врача
«Из своего личного опыта скажу так: как правило, если превышение в анализах не более чем на 10% от нормы, при этом человек чувствует себя хорошо и, по сути, его беспокоят только цифры на бумаге, — скорее всего, он ничем не болен. А даже если и болен, то форма легкая», — объясняет Филипп Кузьменко.
Бывает и так, говорит терапевт, что у пациента наблюдается значимое отклонение в анализах, но в итоге никакой болезни не обнаруживается.
«У меня была пациентка с СОЭ 40-60, — вспоминает случай из практики врач. — Женщину обследовали, проводили самые разные анализы, но причину так и не нашли. В итоге она просто продолжила жить как ни в чем не бывало».
«Не бегите впереди паровоза»
Терапевт советует не сдавать анализы «просто так» и «на всякий случай».
«Чаще всего это не приводит к выявлению болезни на ранней стадии, а просто вынуждает человека несколько лет посвятить себя решению проблемы, — поясняет Филипп Кузьменко. — Если пытаться бежать впереди паровоза, постоянно проверять свой организм вообще на все, в 99 случаях из ста ничего, кроме невроза, это не принесет. В медицине, более чем во всех других науках, важно иногда уметь отпускать».
Врач призывает внимательно слушать сигналы своего организма, при признаках недомогания не затягивать, а сразу же обращаться за медицинской помощью и сдавать анализы под контролем врача.
Как смотреть анализы
«Во всех анализах обычно указаны референсные (нормальные) значения, — объясняет врач Филипп Кузьменко. — Если ваши результаты в них укладываются, причем не важно, на верхней или на нижней границе нормы, — это все равно норма. Хотя мне нередко приходится объяснять пациентам, которые хотят „еще большую норму“, что с ними на самом деле все в порядке».
Ранее врач рассказал, какие 2 анализа покажут реальные причины постоянной усталости.
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