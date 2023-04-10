Результаты анализов выше или ниже нормы: терапевт объяснил, когда точно не стоит паниковать

Пример из личного опыта врача

«Из своего личного опыта скажу так: как правило, если превышение в анализах не более чем на 10% от нормы, при этом человек чувствует себя хорошо и, по сути, его беспокоят только цифры на бумаге, — скорее всего, он ничем не болен. А даже если и болен, то форма легкая », — объясняет Филипп Кузьменко.

Бывает и так, говорит терапевт, что у пациента наблюдается значимое отклонение в анализах, но в итоге никакой болезни не обнаруживается.

«У меня была пациентка с СОЭ 40-60, — вспоминает случай из практики врач. — Женщину обследовали, проводили самые разные анализы, но причину так и не нашли. В итоге она просто продолжила жить как ни в чем не бывало».