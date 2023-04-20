Врач Жито назвал 5 самых частых причин, почему немеют пальцы на руках

Некоторые люди страдают от постоянного онемения в пальцах. Оно может беспокоить только по ночам, но настолько сильно, что человек вынужден проснуться и начать растирать руки, активно сжимать и разжимать кулаки, чтобы избавиться от неприятного ощущения. Кто-то жалуется на такой симптом независимо от времени суток. Пальцы может «прихватить» на работе, во время прогулки или на отдыхе.