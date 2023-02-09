Современная техника на кухне, в доме или на работе призвана облегчить нашу жизнь и сделать ее более комфортной. Но иногда одни и те же повторяющиеся движения, которые мы выполняем день за днем, провоцируют боль в суставах. Особенно страдают запястье, плечи, реже локти.

Чаще всего причиной становится поражение нервов, которые идут от спинного мозга к рукам. Травматолог-ортопед Владимир Канаков рассказал «Доктору Питеру», что поможет в этом случае.