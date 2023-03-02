Откуда брать силы весной: 5 верных способов

Как может проявляться весенний авитаминоз

— Из характерных симптомов — это упадок сил, вялость, быстрая утомляемость, сонливость. Также могут выпадать волосы, ломаться ногти, кожа становится сухой . Человек легко заболевает простудными заболеваниями, болеет часто и подолгу, — рассказывает врач. — При подобных симптомах важно обратиться к терапевту и сдать необходимые анализы, пройти комплексное обследование.

Врач предупреждает, что самостоятельно назначать себе витамины и БАДы не стоит, так как можно усугубить сопутствующие состояния.

— У некоторых людей есть проблемы с желчеоттоком, что нарушает пищеварение и всасывание ресурсов из еды. То есть — сколько бы БАД вы не принимали, должного эффекта не происходит, состояние ухудшается, а значит, необходима дополнительная консультация гастроэнтеролога, — объясняет эндокринолог Наталья Кирдянкина.