Откуда брать силы весной: 5 верных способов

Во многих регионах России март считается еще зимним месяцем, но организм все же ощущает наступление календарной весны — правда, иногда вовсе не всплеском энергии, а упадком сил.
Часто на стыке сезонов люди вдруг начинают болеть, жалуются на постоянную усталость и апатию. Почему так происходит и какими способами можно «взбодрить» организм весной, рассказали врачи.
врач-эндокринолог центра здоровья Verba Mayr
Почему весной нет сил
— К весне все уже психологически устали от холода и серости, могут острее чувствоваться дефицитарные состояния по витаминам и микроэлементам, — рассказала «Доктору Питеру» врач-эндокринолог Наталия Кирдянкина. — Дело в том, что зимой нам не хватает полезных веществ, получаемых из пищи, так как овощи и фрукты выращиваются в принудительных условиях и не несут в себе достаточно пользы. Также в межсезонье часто случаются перепады температур, что может способствовать истощению организма. Именно весной могут обостриться аллергические заболевания.
Как может проявляться весенний авитаминоз
— Из характерных симптомов — это упадок сил, вялость, быстрая утомляемость, сонливость. Также могут выпадать волосы, ломаться ногти, кожа становится сухой. Человек легко заболевает простудными заболеваниями, болеет часто и подолгу, — рассказывает врач. — При подобных симптомах важно обратиться к терапевту и сдать необходимые анализы, пройти комплексное обследование.
Врач предупреждает, что самостоятельно назначать себе витамины и БАДы не стоит, так как можно усугубить сопутствующие состояния.
— У некоторых людей есть проблемы с желчеоттоком, что нарушает пищеварение и всасывание ресурсов из еды. То есть — сколько бы БАД вы не принимали, должного эффекта не происходит, состояние ухудшается, а значит, необходима дополнительная консультация гастроэнтеролога, — объясняет эндокринолог Наталья Кирдянкина.
Главврач клиники «Территория здоровья»
Почему могут не усваиваться витамины
— Важно также не «перебивать» витамины неподходящими им продуктами и веществами, — поясняет врач Анна Журавлева. — Так, кофеин снижает содержание в организме железа, калия, цинка, кальция. Всего одна чашечка кофе тормозит усвоение кальция на 3 часа. Алкоголь также вымывает из организма витамины А и В, цинк, калий, магний.
А еще соль ухудшает усвоение кальция. Антибиотики — гроза для всех витаминов группы В. Никотин — для витаминов А, С, Е и селена.
Врач отмечает, что если усталость ощущается после рабочего дня или выполнения сложной работы, ее нельзя считать слабостью.
— Слабость часто сопровождается такими симптомами, как головокружение, рассеянность внимания, сонливость и головные боли, — рассказывает Анна Журавлева. — Обычная усталость проходит после отдыха, отлично помогают здоровый сон и правильно проведенные выходные. Но если сон не приносит бодрости, и человек, только что проснувшись, уже чувствует себя утомленным, то есть повод обратиться к врачу.
Верные способы набраться сил в начале весны —
рекомендации врача Кирдянкиной
Снизить употребление «мусорных» продуктов питания (мучное, жареное, сладкое).
Отдать предпочтение натуральной еде (фрукты, ягоды, овощи) и разнообразить меню.
Настроить правильный режим труда и отдыха и строго следовать ему.
Исключить недосып.
Также стоит постепенно повысить объем физических нагрузок и поддерживать его.