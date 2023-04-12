Мы привыкли думать, что диабет — болезнь, связанная с нарушениями сахара в крови из-за проблем с инсулином. Это частично верно, если речь идет о диабете первого или второго типа.
Однако помимо них есть и другие варианты этой болезни, при которых поджелудочная железа может быть вообще невиновна в проблемах. Подробнее о разных вариантах диабета «Доктор Питер» поговорил с Еленой Ковалевской — врачом-эндокринологом высшей категории, диабетологом, кандидатом медицинских наук.
Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог высшей категории, диабетолог клиники «АБИА»Личный сайт
С сахаром и без
Прежде всего, диабет бывает сахарный и несахарный. Несмотря на схожесть названий, это совершенно разные заболевания. Несахарный диабет — это нарушение водного обмена, когда организм не в состоянии концентрировать мочу в почках, из-за чего наступает патологическая потеря жидкости и полное обезвоживание организма с развитием выраженной жажды. Причиной может быть патология гипофиза: отсутствует гормон вазопрессин, который и отвечает за процесс концентрации мочи, или почки потеряли к нему чувствительность.
Сахарный диабет — это нарушение обмена глюкозы, вызванное отсутствием гормона инсулина, который вырабатывается поджелудочной железой в островках Лангерганса, или снижением чувствительности к нему клеток организма. В результате концентрация глюкозы в крови повышается до тех пор, пока излишки не начинают выводиться через почки, увлекая за собой воду, что также вызывает потерю жидкости и появление жажды. Согласитесь, очень похоже, но в то же время причины совершенно разные.
Сахарный диабет и его типы
В свою очередь, нужно уточнить, что сахарный диабет — это не только первый и второй типы, но и другие виды нарушения обмена глюкозы.
Первый тип характерен тем, что у молодых людей (или детей) происходит гибель клеток в островках Лангерганса, синтезирующих инсулин. Это происходит из-за аутоиммунной реакции организма, который, по не полностью изученным механизмам, воспринимает эти клетки как чужеродный объект. В результате наступает абсолютная недостаточность инсулина, глюкоза не поступает в ткани. Без введения инсулина наступает быстрое развитие диабетической комы (кетоацидоза) и летальный исход.
Второй тип формируется вследствие ожирения, на фоне которого падает чувствительность клеток организма к инсулину. Ранее мы бы указали, что этот вариант заболевания появляется у пациентов старшей возрастной группы, но в связи с гигантским прогрессированием ожирения не только у пожилых, но и у молодых людей и даже детей заболеваемость этим типом диабета значительно «помолодела».
Итак, в результате снижения чувствительности к инсулину поджелудочная железа вырабатывает еще больше инсулина, провоцируя дальнейший набор веса. Формируется порочный круг. Постепенно концентрация глюкозы в крови растет, но очень умеренно и бессимптомно. Часто такие пациенты к врачу не обращаются, и диагноз устанавливается спустя несколько лет существования заболевания.
И не первый, и не второй
Зачастую в клинической практике встречаются пациенты, имеющие черты первого и второго типов диабета. Например, подросток с ожирением и умеренным повышением глюкозы, без склонности к развитию кетоацидоза (не как первый тип). Возможно, это тот самый «помолодевший» второй тип.
Но если течение заболевания нетипичное или есть семейная история нескольких поколений с таким видом диабета, тогда мы вспоминаем о редкой группе — MODY-диабет. Это нарушение обмена глюкозы у молодых, но протекает как у взрослых. Сейчас описано более 13 видов, есть сходные черты: семейная история, нетипичное течение. Подтвердить такой диагноз можно, проведя генетическое исследование.
Есть нетипичный вариант
Нередко также бывает, что диабет, возникший в зрелом возрасте, не имеет черт второго типа: отсутствует ожирение и очень быстро наступает абсолютная недостаточность инсулина. Тогда у пациента диагностируют LADA-диабет (латентный аутоиммунный диабет пожилых).
Это нарушение обмена глюкозы также имеет в своей основе аутоиммунное поражение клеток поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин, но развивается в более зрелом возрасте и протекает несколько медленнее, чем первый тип. Удивительно, что данный вид диабета полностью не включили ни в одну классификацию болезни, хотя встречается не так редко.
И это далеко не все виды диабета
Отдельно выделен гестационный диабет, который имеет совершенно другие, в отличие от остальных, диагностические критерии и характерен тем, что развивается во время беременности из-за контринсулярного действия гормонов, вырабатываемых надпочечниками и плацентой, и после родов исчезает. Если после родов у женщины сохраняется повышение глюкозы, это не гестационный, а какой-либо другой вид диабета.
Разнородную группу представляет диабет, индуцированный лекарствами или химическими веществами. Прежде всего к таким препаратам относятся глюкокортикостероиды, некоторые мочегонные препараты, интерфероны, применяющиеся для лечения онкологии, химиопрепараты.
Похожи на диабет, но они другие
Еще одна группа заболеваний — это эндокринопатии. Все гормонально активные опухоли, вырабатывающие контринсулярные гормоны (синдром Иценко — Кушинга, альдостерома, феохромоцитома, акромегалия, глюкагонома), и тиреотоксикоз вызывают помимо основного заболевания еще и сахарный диабет. По мере излечения от этих заболеваний диабет впадает в ремиссию.
Также диабет может быть вызван воспалением, удалением или опухолевым поражением поджелудочной железы — любыми патологическими состояниями, поражающими экзокринную часть поджелудочной железы. Развитие этих видов диабета обусловлено снижением выработки инсулина (не путать с первым типом), но также требует экзогенного введения инсулина.
Диабет может оказаться сопутствующим компонентом многих генетических синдромов (Дауна, Вольфрама, хореи Гентингтона и т.п.). Также отдельно выделяют иммуноопосредованные виды сахарного диабета, которые дебютируют в раннем детском возрасте и помимо повышения глюкозы сопровождаются выраженными нарушениями развития.
Всегда нужно обследоваться
Таким образом, когда мы говорим о диабете, не всегда можно сразу разобраться, с каким видом или даже с каким основным заболеванием мы имеем дело. Иногда для подтверждения точного диагноза и назначения правильного лечения необходимо провести ряд дополнительных исследований и назначить динамическое наблюдение за пациентом, что может занять некоторое время.