Сахарный диабет — это нарушение обмена глюкозы, вызванное отсутствием гормона инсулина, который вырабатывается поджелудочной железой в островках Лангерганса, или снижением чувствительности к нему клеток организма. В результате концентрация глюкозы в крови повышается до тех пор, пока излишки не начинают выводиться через почки, увлекая за собой воду, что также вызывает потерю жидкости и появление жажды. Согласитесь, очень похоже, но в то же время причины совершенно разные.