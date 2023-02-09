Известно, что одиночество не всегда благоприятно влияет на здоровье человека. Теперь выяснилось еще одно преимущество отношений и брака: оказалось, что жизнь с возлюбленным может хорошо сказаться на показателях сахара в крови. Причем это будет работать, даже если вы постоянно ссоритесь.
Есть немало исследований, которые подтвердили: вероятность сахарного диабета тесно связана с социальным здоровьем. Группа исследователей из Люксембурга и Канады
Ученые использовали данные о биомаркерах исследования старения ELSA. Эта информация касалась 3 335 взрослых в возрасте от 50 до 89 лет без ранее диагностированного диабета за период с 2004-го по 2013 год.
Участники сдавали общий анализ крови на глюкозу трижды: во вторую волну (2004–2005), четвертую (2008–2009) и шестую (2012–2013). Кроме того, все респонденты должны были рассказать о своем семейном положении. Также им задавали вопросы, которые помогли исследователям установить, насколько их отношения крепки, нет ли в них напряжения и оказывает ли партнер испытуемого ему поддержку.
Кроме того, всех добровольцев спросили о вредных привычках, уровне дохода, индексе массы тела и других важных факторах.
В итоге выяснилось, что во 2-й волне около трех четвертей (76%) респондентов состояли в браке — официальном или гражданском. Кроме того, у людей, которые развелись, ухудшались анализы и повышался риск преддиабета.
Интересно, что при этом качество романтических и семейных отношений на уровень глюкозы никак не повлияло — значение имел сам факт наличия партнера.
Впрочем, сами ученые подчеркивают: у исследования были некоторые ограничения, значительное количество респондентов выбыли из ELSA между волнами с данными биомаркеров. Кроме того, некоторые участники выборки не предоставляли своих данных после 2-й волны — их исключили из анализа. Также можно предположить, что существует обратная связь: люди с более плохим здоровьем чаще разводились.
А о том, как еще одиночество может разрушить ваше здоровье, можно прочитать ЗДЕСЬ.