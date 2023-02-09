Участники сдавали общий анализ крови на глюкозу трижды: во вторую волну (2004–2005), четвертую (2008–2009) и шестую (2012–2013). Кроме того, все респонденты должны были рассказать о своем семейном положении. Также им задавали вопросы, которые помогли исследователям установить, насколько их отношения крепки, нет ли в них напряжения и оказывает ли партнер испытуемого ему поддержку.

Кроме того, всех добровольцев спросили о вредных привычках, уровне дохода, индексе массы тела и других важных факторах.

В итоге выяснилось, что во 2-й волне около трех четвертей (76%) респондентов состояли в браке — официальном или гражданском. Кроме того, у людей, которые развелись, ухудшались анализы и повышался риск преддиабета.