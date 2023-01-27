Анализ на гемоглобин входит в самое простое исследование крови, которое чаще всего назначают врачи для диагностики и контроля лечения многих заболеваний.

Кровь для общего анализа крови, который покажет и ваш уровень гемоглобина, могут брать как из пальца, так и из вены. Ее обязательно надо сдавать натощак.

Если в результатах анализа показатели гемоглобина оказываются ниже или выше референсных значений (контрольного диапазона), то врач может назначить обследование для выяснения причин.