Когда вы находитесь в отношениях или ослеплены любовью, может быть трудно увидеть все нюансы общения под верным углом и без искажений. В этом случае вы можете пропустить тревожные красные флажки, которые подсказывают, что поведение вашего партнера и отношения в целом — токсичны.
Ответив на вопросы теста, вы сможете лучше понять, что происходит в ваших отношениях, не деструктивны ли они, и вовремя начать бить тревогу, если это необходимо.
Токсичные ли у вас отношения?
Красные флаги токсичности
Психолог и эксперт по отношениям Рейчел Клечевски
— Хорошо, если вы легко и без напряжения рассказываете о том, что вас трогает, обижает, задевает в поведении партнера, — говорит эксперт. — Плохо, если вы сами не хотите говорить о своих чувствах. Это значит, вы знаете — вас не захотят понять, и даже могут оскорбить в ответ.
Красный сигнал также и постоянная мысль, что вы все делаете неправильно — точнее, та оценка, которую дает действиям, словам, внешности ваш партнер.
— В здоровых отношениях важна поддержка партнера, чувство плеча рядом, когда вам вселяют уверенность в себе, — говорит психолог. — А если вам постоянно говорят, что платье сидит как «на корове седло», а торт «суховат», и вы ощущаете себя хуже, чем вы есть на самом деле, это очень плохой знак.
Очень серьезный «звоночек», если в отношениях нет баланса близости и разлуки. Время «для себя» помогает каждому партнеру быть самим собой и сохранять чувство собственного достоинства.
— Время, проведенное порознь, позволяет почувствовать, насколько вы дороги друг другу, порождает желание вновь быть вместе, — объясняет Рейчел Клечевски. — Если же вы и ваш партнер в основном проводите время друг с другом и пренебрегаете другими отношениями с друзьями и семьей, или отказываетесь от своих хобби и интересов, это токсичное поведение.
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