Красные флаги токсичности

Психолог и эксперт по отношениям Рейчел Клечевски обращает внимание, что красными флажками в отношениях могут быть вроде бы безобидные фразы и не самое агрессивное поведение партнера.

— Хорошо, если вы легко и без напряжения рассказываете о том, что вас трогает, обижает, задевает в поведении партнера, — говорит эксперт. — Плохо, если вы сами не хотите говорить о своих чувствах. Это значит, вы знаете — вас не захотят понять, и даже могут оскорбить в ответ.

Красный сигнал также и постоянная мысль, что вы все делаете неправильно — точнее, та оценка, которую дает действиям, словам, внешности ваш партнер.

— В здоровых отношениях важна поддержка партнера , чувство плеча рядом, когда вам вселяют уверенность в себе, — говорит психолог. — А если вам постоянно говорят, что платье сидит как «на корове седло», а торт «суховат», и вы ощущаете себя хуже, чем вы есть на самом деле, это очень плохой знак.

Очень серьезный «звоночек», если в отношениях нет баланса близости и разлуки. Время «для себя» помогает каждому партнеру быть самим собой и сохранять чувство собственного достоинства.

— Время, проведенное порознь, позволяет почувствовать, насколько вы дороги друг другу, порождает желание вновь быть вместе, — объясняет Рейчел Клечевски. — Если же вы и ваш партнер в основном проводите время друг с другом и пренебрегаете другими отношениями с друзьями и семьей, или отказываетесь от своих хобби и интересов, это токсичное поведение.

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