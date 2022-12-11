Каждый из нас немного абьюзер

— Иногда на нашу линию психологической поддержки для мужчин «Прямой диалог» звонят с таким вопросом: «Скажите, я абьюзер или нет?»

Для начала стоит разобраться, кто такой абьюзер. Вообще тема эта очень большая и требует серьезного подхода. Но почти наверняка, если человек задает такой вопрос, его поведение действительно может быть отчасти абьюзивным . Однако именно абьюзером назвать его нельзя. Настоящий абьюзер вряд ли сможет осознать себя в этом качестве. Он будет считать, что с ним все в порядке, а вот у других людей действительно проблемы.