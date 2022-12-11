В последнее время мы много говорим об абьюзе. К счастью, сейчас все больше людей знают о том, что такое токсичные отношения, что бьет — ни в коем случае не значит любит, что эмоциональное насилие бывает не менее разрушительным.
Однако есть и другая сторона этого вопроса. А что если вы сами стали подозревать, что ведете себя как абьюзер? И в отношениях с вашей второй половинкой что-то явно пошло не так? Выясняем у психологов.
Психолог сервиса психологического консультирования «Грань.рф»
Термины «абьюзивные отношения», «абьюзер» прочно укрепились в инфополе. У этого много положительных эффектов: люди стали более трезво оценивать те отношения, в которых находятся, стало проще найти поддержку при попадании в абьюз.
Но помимо пострадавших привлекают к себе внимание и сами абьюзеры — те люди, которые совершают насилие над личностью. Здесь некоторые могут задуматься: не являюсь ли я сам абьюзером?
Чтобы понять это, обратите внимание на следующие признаки:
Вы постоянно срываетесь на других. Это может проявляться в «черных» шутках, едких замечаниях или открытых скандалах.
Во время скандала вы можете обесценивать партнера. Он становится «плохим», все его усилия кажутся ничтожно малы, а отношения с ним будто вообще никогда не приносили радость.
Вы используете фразу: «Он(а) сам(а) меня довел(а)!» Для абьюзера трудно взять на себя ответственность за свою агрессию, поэтому легче свалить все на другого.
Вы — собственник. Для вас нормально контролировать, что партнер делает и куда идет, а мысль о том, что он свободен распоряжаться своей жизнью, как он хочет, вызывает страх и раздражение.
Для вас не проблема сказать человеку все, что вы о нем думаете, не стесняясь в выражениях.
Вы знаете, как заставить сделать партнера то, что вы хотите.
Психолог, гештальт-терапевт
5 видов насилия
Абьюзивными считаются те отношения, в которых присутствует насилие в любом виде: физическое, психологическое, эмоциональное, сексуальное, финансовое. Так что вы, вероятнее всего, абьюзер, если:
считаете, что можно использовать физическую силу применительно к другому человеку. Это выражается не только в буквальном рукоприкладстве, но и, например, в удержании за плечи, перегораживании выхода из помещения и так далее;
считаете допустимым эмоциональное насилие: манипуляции, угрозы, любое давление на другого человека с целью добиться своих целей;
используете в речи такие слова, как «я лучше знаю», «мало ли что ты хочешь, делай, как надо», «будет так, как я сказал» и подобное;
не уважаете, игнорируете чужое мнение, обесцениваете;
контролируете расходы партнера, требуете отчета за каждую трату и обвиняете в нецелесообразности; тут сложный момент, если партнер не имеет собственного дохода и зависит от другого, но аьбюз в целом встречается только в зависимых отношениях;
принуждаете к занятию сексом без согласия второго или убеждаете, уговариваете, настаиваете, требуете.
Работа над ошибками
Распознать в себе признаки абьюзера не просто, ведь все происходящее соответствует норме в глазах абьюзера, а зачастую и в глазах жертвы абьюза. Глаза у абьюзера открываются, как правило, после того, как жертва осознала ненормальность отношения к себе и решила разорвать отношения. Стоит поработать над собой.
Начать следует с мотивации: представьте худший вариант развития событий, все возможные последствия во всех красках. Если вы расстанетесь, устроит ли вас такая жизнь, какие возникают ощущения?
Начните слушать своего партнера, не прерывая, не отвлекаясь, постарайтесь уловить всю суть сказанного, задавайте уточняющие вопросы, даже если считаете, что он не прав. Так вы сможете посмотреть на обсуждаемые вещи глазами партнера, а значит, понять его мышление и взгляды.
Доносите свою точку зрения не как единственно верную, а через доводы, подтверждающие ее правоту. Научитесь признавать свои ошибки. Примите тот факт, что вы разные, никто не лучше и не хуже, вы просто разные. Начните уважать личное пространство партнера.
Подвергните сомнениям свою ревность и подозрительность. Если вас терзают сомнения, задайте соответствующие вопросы и получите ответы, которым сможете поверить. Оспаривайте мысли, которые могут спровоцировать агрессию с вашей стороны. Старайтесь поступать с партнером так, как хотите, чтобы поступали с вами.
Если не хватает сил самостоятельно работать над собой, обратитесь к специалисту. Ко мне неоднократно обращались жертвы абьюза, но решить эту проблему и сохранить отношения можно только при совместной работе, основанной на взаимном доверии и уважении.
Психолог, соучредитель, директор Центра «Прямой диалог» и руководитель проекта телефона психологической поддержки для мужчин «Прямой диалог».
Каждый из нас немного абьюзер
— Иногда на нашу линию психологической поддержки для мужчин «Прямой диалог» звонят с таким вопросом: «Скажите, я абьюзер или нет?»
Для начала стоит разобраться, кто такой абьюзер. Вообще тема эта очень большая и требует серьезного подхода. Но почти наверняка, если человек задает такой вопрос, его поведение действительно может быть отчасти абьюзивным. Однако именно абьюзером назвать его нельзя. Настоящий абьюзер вряд ли сможет осознать себя в этом качестве. Он будет считать, что с ним все в порядке, а вот у других людей действительно проблемы.
Любая личность несет в себе абьюзивную часть. Другой вопрос, в какой момент она просыпается, как мы ее проявляем, что она меняет в нашем поведении. Если мы замечаем, что близкие люди нас боятся, часто обижаются или регулярно жалуются на «какие-то не такие» разговоры и отношения, скорее всего, в отношениях с ними присутствует тот самый абьюз.
Скорее всего, корни абьюзивного поведения отыщутся в детстве. Например, ребенка могли не учить справляться с гневом. Если при этом он видел в детстве только один пример поведения — разрушительный, вполне вероятно, что и его собственное поведение в будущем будет разрушительно и агрессивно.
В любом случае, если появился вопрос, а не видят ли окружающие в вас абьюзера, вы всегда можете позвонить на телефон психологической поддержки или разобраться в своем поведении с психологом-консультантом. Возможно, вы примете решение продолжить дальнейшую работу. Но, может быть, придет понимание, что насильственные действия совершаются по отношению к вам, а вы лишь защищаетесь в ответ.