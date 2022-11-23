Страхи, низкая самооценка, застенчивость могут сильно портить жизнь, делая ее менее яркой, позитивной и наполненной. И подчас нужно всего лишь стать чуть-чуть смелее, увереннее, чтобы она заиграла новыми красками.

По словам клинического психолога Дениса Долгова, с помощью классической техники НЛП «Круги силы» этого можно добиться достаточно быстро. Можно как получить недостающие качества и свойства, так и избавиться от «лишних», мешающих. Как написал специалист в своем телеграм-канале, техника несложная, но «до жути эффективная».

Ее советуют применять не в общем и целом, а в отношении конкретной ситуации. Возьмите любую, которая вас беспокоит, — например, вам сложно общаться с малознакомыми людьми, и вы хотите стать более общительным, уверенным в себе.

Как работают «Круги силы»

Психолог описал план действий в 9 шагов.