Страхи, низкая самооценка, застенчивость могут сильно портить жизнь, делая ее менее яркой, позитивной и наполненной. И подчас нужно всего лишь стать чуть-чуть смелее, увереннее, чтобы она заиграла новыми красками.
По словам клинического психолога Дениса Долгова, с помощью классической техники НЛП «Круги силы» этого можно добиться достаточно быстро. Можно как получить недостающие качества и свойства, так и избавиться от «лишних», мешающих. Как написал специалист в своем телеграм-канале, техника несложная, но «до жути эффективная».
Ее советуют применять не в общем и целом, а в отношении конкретной ситуации. Возьмите любую, которая вас беспокоит, — например, вам сложно общаться с малознакомыми людьми, и вы хотите стать более общительным, уверенным в себе.
Как работают «Круги силы»
Психолог описал план действий в 9 шагов.
Определите, каких качеств вам не хватает для достижения желаемого результата.
Найдите в помещении, где вы находитесь, или на улице подходящее место, где находится нужное качество. Если хотите освободиться от чего-то, определите место, где это можно оставить или куда можно выбросить (например, представьте мусорное ведро, контейнер и так далее).
Представьте, где в вашем теле находится ненужное качество. Визуализируйте его, какую оно имеет форму, цвет, консистенцию, температуру.
Подойдите к месту, где вы собираетесь оставить ненужное, и представьте, как вы избавляетесь от него. Например, выбрасываете в мусорное ведро, сливаете, если оно жидкое, и так далее.
Сделайте шаг назад и проверьте, осталось ли еще что-то от этого качества внутри вас. Если осталось, повторите шаг №4.
Подойдите к месту (местам), где находятся нужные вам качества. Представьте, как они выглядят (можно в виде сияния, облака, предметов — метафора может быть любая). Обратите внимание на их цвет, форму, плотность, температуру.
Войдите в пространство, где находится нужное качество, и вберите его в себя.
Сделайте шаг назад и проверьте, как изменилось ваше состояние. Если чувствуете, что полезного качества еще недостаточно, повторите шаг №7.
После того, как вы избавитесь от ненужных и обретете нужные качества, представьте себя в проблемной ситуации. Вы удивитесь, насколько изменятся ваши ощущения.
Не говорите себе никогда эту фразу
Как ранее рассказывал Денис Долгов, с самокритикой всегда надо быть аккуратным. Конечно, стоит периодически анализировать собственные поступки, но делать это экологично. Всего одна фраза, которую вы говорите сами себе, может серьезно влиять на вашу самооценку и психику.
Так, не стоит по отношению к себе использовать негативные оценочные суждения («я дурак», «я бестолковая») или обобщения (например, «у меня никогда ничего не получится»).
Однако самая разрушительная для самооценки и психологической стабильности фраза, по словам эксперта: «Я никогда себе этого не прощу!» Как пояснил психолог, такими «непрощенными» заполнены приемные психологов, психотерапевтов и даже психиатров по всему миру. При этом важно помнить, что в каждом конкретном случае человек поступает наиболее оптимальным, доступным ему в тот момент и в тех условиях образом.
4 способа повысить самооценку
По словам известного психолога Михаила Лабковского, чтобы повысить самооценку, для начала надо перестать делать то, что ее понижает. Хотя многие люди, не замечая этого, упорно продолжают разрушать ее.
Психолог посоветовал несколько способов, которые можно начать использовать уже прямо сейчас.
Откажитесь от контента, который понижает вашу самооценку. Это значит, что надо срочно отписаться от блогеров с идеальными телами и баснословными доходами, с которыми вы себя постоянно сравниваете.
Не общайтесь с теми, кто вас унижает. Ограничьте общение с человеком, если после общения с ним вы чувствуете, что вас задели, пытались уколоть, «уронить» самооценку.
Перестаньте себя изучать. Это значит, не надо сидеть часами перед зеркалом и выискивать морщины или придирчиво считать свои достижения.
Запретите спрашивать о себе чужое мнение. Например: «а мне идет?», «а как я в этом выгляжу?», «а не слишком полнит?», «а я неглупый?», «а у меня нормальная машина?». Если в данный момент у вас проблемы с самооценкой, лучше не задавать такие вопросы.⠀