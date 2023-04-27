Биофизики МФТИ выяснили, как пиявки могут спасти от тромбоза

Все эти манипуляции нужны были для того, чтобы лучше понять, как функционирует белок, какие у него есть свойства и отличия. Ученые надеются, что это поможет в ближайшем будущем создать новые лекарства, которые помогут защищать от тромбов или растворять уже имеющиеся без ущерба для организма.