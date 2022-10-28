«Венозная тромбоэмболия» — этот диагноз стоит запомнить на ближайшие годы. И не только тем, кто перенес ковид, пусть и в легкой форме. Есть высокая вероятность, что вирус у вас был, но протекал бессимптомно, при этом оставил след в организме. Если раньше речь шла о 1,43 случая на 1000 человек , то сейчас вероятность возникновения заболевания растет. Это последствия новой коронавирусной инфекции.

В мире венозная тромбоэмболия считается третьим по распространенности сердечно-сосудистым нарушением после ишемической болезни сердца и инсульта. Оценить, кто сейчас оказался под ударом, взялись в Лондонском университете королевы Марии. Они изучили данные 17 871 человека из Биобанка Великобритании. Оценивали связь ковида с возникновением: