«Венозная тромбоэмболия» — этот диагноз стоит запомнить на ближайшие годы. И не только тем, кто перенес ковид, пусть и в легкой форме. Есть высокая вероятность, что вирус у вас был, но протекал бессимптомно, при этом оставил след в организме. Если раньше речь шла о 1,43 случая на 1000 человек, то сейчас вероятность возникновения заболевания растет. Это последствия новой коронавирусной инфекции.
В мире венозная тромбоэмболия считается третьим по распространенности сердечно-сосудистым нарушением после ишемической болезни сердца и инсульта. Оценить, кто сейчас оказался под ударом, взялись в Лондонском университете королевы Марии. Они изучили данные 17 871 человека из Биобанка Великобритании. Оценивали связь ковида с возникновением:
инфаркта миокарда;
инсульта;
сердечной недостаточности;
фибрилляций предсердий;
венозной тромбоэмболией;
перикардита;
ишемической болезни сердца;
смерти от всех причин.
— Каждый случай сопоставлялся с двумя контрольными группами неинфицированных по возрасту, полу, индексу массы тела, наличию вредных привычек, гипертонии, уровню холестерина, ИБС, диабету, — объяснили авторы исследования, опубликованного в научном журнале
Делается это для того, чтобы подобрать максимально похожих по уровню здоровья людей. В итоге, как оказалось, если вы перенесли ковид в легкой форме, не попали в больницу, то риск развития у вас венозной тромбоэмболии вырос в 2,74 раза. Риск смерти одновременно повышался в 10 раз! У тех же, кто с COVID-19 угодил в больницу, риск тромбоэмболии повышался в 27,6 раза. И добавлялись другие негативные последствия для здоровья сердечно-сосудистой системы.
— Риск сердечной недостаточности повышался в 21,6 раза, инсульта — в 17,5 раза, смерти — в 100 раз, — говорится в исследовании. — Риски были выше в первые 30 дней после заражения и оставались высокими даже после этого периода.
Что такое венозный тромбоз
Важно следить за состоянием своего здоровья, чтобы обнаружить венозную тромбоэмболию в самом начале заболевания. До трети людей, которые столкнутся с ним, могут умереть в течение трех месяцев. Чаще всего от ВТЭ страдают глубокие вены ног или таза. Сгусток перекрывает часть вены, может оторваться и свободно перемещаться по кровеносной системе.
Если тромбы возникают, необходима антикоагулянтная терапия, которая сокращает размеры сгустков и предотвращает формирование новых.