Польза и вред баклажанов: снижают давление, помогают лучше думать, но способны и отравить

Знали ли вы, что баклажан — это, строго говоря, ягода? Середина лета — как раз сезон, когда на рынках и в магазинах появляются вкусные спелые баклажаны. Какие полезные свойства есть у этого продукта и кому его есть все-таки не стоит? Разбираемся вместе со специалистами.
Терапевт, нутрициолог
Баклажаны содержат никотиновую кислоту, которая может облегчить отказ от курения. Поэтому, если вы планируете отказаться от вредной привычки, присмотритесь к этому продукту.
Кроме того, в баклажанах много антиоксидантов. Это вещества, которые защищают организм от свободных радикалов и снижают риск появления опухолей. Например, в баклажане есть антоциан, уменьшающий риск развития гипертонической болезни и атеросклероза, он понижает давление и делает стенки сосудов более эластичными. А еще в продукте много калия, этот минерал позволяет улучшить работу сердца
Баклажаны богаты клетчаткой, которая способствует снижению уровня сахара в крови, замедляет скорость пищеварения. Кроме того, в них довольно мало калорий: на 100 граммов — всего 25 ккал. Это делает продукт идеальным для тех, кто хочет похудеть. Пищевые волокна медленно перевариваются и дают долгое чувство насыщения, что препятствует перееданию.
Другие полезные свойства баклажанов:
снимают отеки и выводят соли мочевой кислоты;
стабилизируют гемоглобин;
продукт полезен для потенции;
улучшают когнитивные функции и увеличивают приток крови к мозгу.
Свои недостатки и противопоказания у продукта тоже есть. В нем содержится соланин — растительный яд, который есть во многих плодах семейства пасленовых. Чем старше баклажан, тем больше в нем соланина, способного обострить артрит.
Ограничивать употребление продукта следует людям с проблемами ЖКТ (гастритами, язвами). У лиц с непереносимостью и аллергией на баклажаны они должны исключаться из рациона.
Токсиколог, профессор, академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-кор. РАЕН, член-кор. Международной академии авторов научных изобретений и открытий
Баклажаны имеют низкий гликемический индекс, что означает, что они медленно увеличивают уровень сахара в крови после приема пищи. Это особенно полезно для людей с диабетом. Клетчатка в этом продукте хорошо помогает тем, кто страдает от запоров. А еще благодаря пищевым волокнам баклажан помогает снизить уровень холестерина в крови, что пойдет на пользу сердечно-сосудистой системе.
Кроме того, баклажаны содержат фенольные соединения, которые могут помочь в поддержке здоровья костей и предотвращении развития остеопороза.
Однако есть у этого продукты и минусы. Некорректная обработка или хранение баклажанов может привести к размножению бактерий и вызвать пищевое отравление. Поэтому важно правильно готовить и хранить необычную ягоду.
Баклажаны не следует держать в холодильнике — там они могут покрыться конденсатом, в котором будут развиваться микроорганизмы. Лучше положить их в темное сухое прохладное место с температурой не выше 7-8 градусов.
Кроме того, баклажан содержит оксалаты, которые могут способствовать образованию камней в почках у людей, склонных к этому заболеванию. Оксалаты также могут вызывать раздражение слизистой оболочки рта и горла.