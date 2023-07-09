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Польза и вред баклажанов: снижают давление, помогают лучше думать, но способны и отравить

Баклажаны — отличный продукт для тех, кто хочет разнообразить свой рацион, снизить холестерин и похудеть. Однако некоторым людям от них лучше отказаться.

9 июля 2023
баклажаны польза и вред для организма
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iStockphoto

Знали ли вы, что баклажан — это, строго говоря, ягода? Середина лета — как раз сезон, когда на рынках и в магазинах появляются вкусные спелые баклажаны. Какие полезные свойства есть у этого продукта и кому его есть все-таки не стоит? Разбираемся вместе со специалистами.

Ольга Гончаренко
Медицина

Терапевт, нутрициолог

Баклажаны содержат никотиновую кислоту, которая может облегчить отказ от курения. Поэтому, если вы планируете отказаться от вредной привычки, присмотритесь к этому продукту.

Кроме того, в баклажанах много антиоксидантов. Это вещества, которые защищают организм от свободных радикалов и снижают риск появления опухолей. Например, в баклажане есть антоциан, уменьшающий риск развития гипертонической болезни и атеросклероза, он понижает давление и делает стенки сосудов более эластичными. А еще в продукте много калия, этот минерал позволяет улучшить работу сердца

Баклажаны богаты клетчаткой, которая способствует снижению уровня сахара в крови, замедляет скорость пищеварения. Кроме того, в них довольно мало калорий: на 100 граммов — всего 25 ккал. Это делает продукт идеальным для тех, кто хочет похудеть. Пищевые волокна медленно перевариваются и дают долгое чувство насыщения, что препятствует перееданию.

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Другие полезные свойства баклажанов:

  • снимают отеки и выводят соли мочевой кислоты;

  • стабилизируют гемоглобин;

  • продукт полезен для потенции;

  • улучшают когнитивные функции и увеличивают приток крови к мозгу.

Свои недостатки и противопоказания у продукта тоже есть. В нем содержится соланин — растительный яд, который есть во многих плодах семейства пасленовых. Чем старше баклажан, тем больше в нем соланина, способного обострить артрит.

Ограничивать употребление продукта следует людям с проблемами ЖКТ (гастритами, язвами). У лиц с непереносимостью и аллергией на баклажаны они должны исключаться из рациона.

Михаил Кутушов
Медицина

Токсиколог, профессор, академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-кор. РАЕН, член-кор. Международной академии авторов научных изобретений и открытий

Баклажаны имеют низкий гликемический индекс, что означает, что они медленно увеличивают уровень сахара в крови после приема пищи. Это особенно полезно для людей с диабетом. Клетчатка в этом продукте хорошо помогает тем, кто страдает от запоров. А еще благодаря пищевым волокнам баклажан помогает снизить уровень холестерина в крови, что пойдет на пользу сердечно-сосудистой системе.

Кроме того, баклажаны содержат фенольные соединения, которые могут помочь в поддержке здоровья костей и предотвращении развития остеопороза.

Однако есть у этого продукты и минусы. Некорректная обработка или хранение баклажанов может привести к размножению бактерий и вызвать пищевое отравление. Поэтому важно правильно готовить и хранить необычную ягоду.

Баклажаны не следует держать в холодильнике — там они могут покрыться конденсатом, в котором будут развиваться микроорганизмы. Лучше положить их в темное сухое прохладное место с температурой не выше 7-8 градусов.

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Кроме того, баклажан содержит оксалаты, которые могут способствовать образованию камней в почках у людей, склонных к этому заболеванию. Оксалаты также могут вызывать раздражение слизистой оболочки рта и горла.

Автор текста:Дарья Гапионок
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