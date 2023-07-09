Польза и вред баклажанов: снижают давление, помогают лучше думать, но способны и отравить

Баклажаны имеют низкий гликемический индекс, что означает, что они медленно увеличивают уровень сахара в крови после приема пищи. Это особенно полезно для людей с диабетом. Клетчатка в этом продукте хорошо помогает тем, кто страдает от запоров. А еще благодаря пищевым волокнам баклажан помогает снизить уровень холестерина в крови, что пойдет на пользу сердечно-сосудистой системе.