Терапевт Фаррахов объяснил, какие цифры на домашнем тонометре принято считать гипертонией

И слишком высокое, и слишком низкое давление опасны для здоровья. Увы, нередко эти состояния долгое время не дают заметных специфических симптомов, продолжая при этом подтачивать силы организма. Чтобы не пропустить момент и вовремя помочь себе, нужно регулярно мерить давление. Как это делать правильно? Что делать, если домашний тонометр показывает разные и противоречивые результаты? На эти вопросы отвечает
По словам специалиста, если вы не страдаете от гипертонии и не имеете особых проблем со здоровьем, лучше все равно мерить давление хотя бы раз в год.
Вот по какому плану нужно идти, если вы решили померить давление дома.
Садитесь рядом с тонометром. В идеале перед тем, как включить прибор, отдохнуть пару минут. Такая передышка поможет снизить давление и пульс после физической активности. Не говорите во время измерения, выключите телевизор и откажитесь от интенсивных движений. Постарайтесь ровно дышать.
Спина и рука, на которую надели манжет, должны иметь опору. Ноги поставьте ровно на пол.
Манжет прибора должен находиться приблизительно на уровне сердца, а нижний край — на 2 сантиметра выше локтя. Если на тонометре есть сигнальная линяя, то она должна остаться над сгибом локтя.
Если у вас автоматический тонометр, нажмите на кнопку запуска и дождитесь завершения процедуры. Если полуавтоматический, то второй рукой нужно накачать воздух грушей до звукового сигнала и дождаться результата.
Как отмечает Фаррахов, у вас артериальная гипертензия, если в домашних условиях превышены показатели 135/90 мм рт.ст.
Есть несколько способов увеличить точность домашнего измерения. Например, если на разных руках тонометр показывает разные результаты, мерить лучше на той, где показатель выше. Курить перед измерением не стоит. В идеале манжет вашего тонометра должен крепиться на плече. А вот «умные» часы и фитнес-браслеты не помогут вам достичь точного результата.
Перед походом к врачу стоит записать результаты последних измерений, эта информация может пригодиться специалисту.