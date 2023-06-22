Терапевт Фаррахов объяснил, какие цифры на домашнем тонометре принято считать гипертонией

И слишком высокое, и слишком низкое давление опасны для здоровья. Увы, нередко эти состояния долгое время не дают заметных специфических симптомов, продолжая при этом подтачивать силы организма. Чтобы не пропустить момент и вовремя помочь себе, нужно регулярно мерить давление. Как это делать правильно? Что делать, если домашний тонометр показывает разные и противоречивые результаты? На эти вопросы отвечает в своей группе в соцсети терапевт Марат Фаррахов.