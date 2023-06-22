Польза и вред корейских салатов: об этих 6 чудесных свойствах вы даже не подозревали

В последние десятилетия корейские салаты появились практически во всех уголках России. Наибольшей популярностью пользуются морковь по-корейски, разнообразные маринованные грибы, спаржа и кимчи — острая ферментированная китайская капуста. Разберемся, в чем польза и вред подобных закусок. Помог «Доктору Питеру» в этом вопросе врач-гастроэнтеролог Сергей Лопатин.
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Польза корейских салатов
Корейские салаты и закуски готовят без термической обработки. Это позволяет сохранить в них максимум полезных веществ — витаминов и минералов. При этом ингредиенты сами по себе отличаются насыщенным составом. Например, в состав соевой спаржи входит большое количество витаминов группы B, витамины D и E.
Морковь по-корейски отличается высоким содержанием витамина A и его предшественника бета-каротина, который необходим для поддержки зрения. Кимчи же можно использовать в качестве дополнительного источника витамина C — важнейшего вещества для иммунитета. Кроме того, ферментированная капуста насыщена витамином K, полезным для укрепления костной ткани.
Нормализация пищеварения
Корейские салаты – отличный источник растительной клетчатки. Пищевые волокна прочищают желудочно-кишечный тракт, стимулируют перистальтику кишечника и предотвращают запоры. Клетчатка также способствует более быстрому насыщению и помогает дольше сохранять чувство сытости.
Отдельно следует отметить пользу ферментированных салатов. Их можно смело использовать в качестве натуральных пробиотиков для нормализации микрофлоры кишечника.
Противовоспалительный и антибактериальный эффект
Помимо овощей в состав корейских салатов обязательно входят разнообразные специи: острый перец, чеснок, имбирь, кориандр. За остроту в них отвечает капсаицин — особое вещество, обладающее антисептическим эффектом. Он стимулирует кровообращение и усиливает потоотделение, поэтому острые блюда полезно включать в рацион при простудных заболеваниях и в целом при воспалительных процессах в организме.
Для здоровья сердечно-сосудистой системы
Специи в корейских закусках содержат калий, который благотворно влияет на состояние стенок сосудов и кровообращение. Кроме того, существуют исследования, доказывающие способность ряда корейских салатов снижать уровень холестерина. В частности, это касается кимчи.
Борьба с лишним весом
Корейские закуски не содержат жирных заправок вроде майонеза или сметаны. Благодаря низкой калорийности их можно смело есть даже людям, которые хотят сбросить лишний вес. Такие блюда помогут разнообразить рацион без ущерба для фигуры. Острая пища также будет способствовать ускорению обмена веществ. Некоторые специи тоже могут увеличивать в печени количество ферментов, необходимых для расщепления жиров.
Антиоксидантный эффект
Ингредиенты корейских салатов богаты биологически активными природными соединениями. Некоторые из них обладают антиоксидантным эффектом: защищают клетки организма от повреждения свободными радикалами. Так что регулярное употребление той же кимчи или моркови поможет снизить риски развития серьезных заболеваний и будет способствовать сохранению молодости кожи.
Противопоказания
Основные противопоказания к употреблению корейских закусок связаны с большим количеством специй и уксуса в их составе. Эти ингредиенты могут вызвать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта: гастритов, язвенной болезни, синдрома раздраженного кишечника. Переизбыток специй способен стать и причиной изжоги. Острая пища стимулирует выработку желудочного сока, и при его переизбытке излишки могут попасть в пищевод и вызывать неприятное жжение.
При приготовлении таких блюд также используют много соли. Содержащийся в ней натрий может быть опасен для людей с повышенным артериальным давлением или нарушениями работы сердца. Так что налегать на корейские закуски им не стоит.
Наконец, важно учитывать, что ингредиенты закусок могут вызвать аллергическую реакцию. В качестве аллергена могут выступать грибы шиитаке и соевая спаржа.
Как часто можно есть корейские закуски?
Если у человека нет проблем с пищеварением, корейские закуски вполне можно включать в рацион на ежедневной основе — в дополнение или как альтернативу обычным салатам или квашенной капусте. Однако есть их в неограниченных количествах все-таки не стоит, так как блюда содержат много соли. Лучше ограничиться порцией в 150–200 граммов.