Польза и вред корейских салатов: об этих 6 чудесных свойствах вы даже не подозревали

Если у человека нет проблем с пищеварением, корейские закуски вполне можно включать в рацион на ежедневной основе — в дополнение или как альтернативу обычным салатам или квашенной капусте. Однако есть их в неограниченных количествах все-таки не стоит, так как блюда содержат много соли. Лучше ограничиться порцией в 150–200 граммов.