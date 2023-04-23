Гастроэнтеролог Манило рассказала, с чем лучше сочетать капусту и редиску в весеннем салате

С приходом весны, когда на улице теплеет, хочется перейти на легкое питание. И салаты — самый подходящий вариант. Но оливье и «шуба» — не самые полезные из них. Что же можно приготовить? Вот три рецепта полезных весенних салатов из простых продуктов от гастроэнтеролога.