Гастроэнтеролог Манило рассказала, с чем лучше сочетать капусту и редиску в весеннем салате

Самое очевидное, что приходит на ум, когда мы говорим про легкий салат, — это огурцы и помидоры, которые продаются круглогодично. Но каждый день есть такой салат из свежих овощей надоедает.
Весной хочется разнообразить рацион первыми типично весенними продуктами и блюдами. Вот несколько полезных салатов, которые помогают пополнить запасы витаминов и минералов после зимы и не требуют длительного приготовления. Рецептами блюд поделилась врач-гастроэнтеролог.
Гастроэнтеролог, гепатолог, аллерголог-иммунологПодробнее
Самые полезные овощи весной
«Основу весеннего рациона должны составлять овощи и зелень, — рекомендует врач-гастроэнтеролог Елена Манило. — Они помогут восполнить израсходованные за зиму запасы витаминов, укрепить иммунитет и улучшить общее самочувствие. Овощи — еще и важный источник клетчатки, необходимой для нормализации пищеварения и улучшения микрофлоры желудочно-кишечного тракта».
При этом важно понимать, что не все овощи одинаково полезны, уточняет доктор. Старый урожай к весне теряет большую часть витаминов и минеральных веществ, поэтому лучше отдавать предпочтение сезонным овощам и молодой зелени. Наиболее доступные варианты — это редис, щавель и молодая капуста.
Капуста — с чем лучше сочетать
Первая молодая капуста появляется на прилавках уже в мае. Она отличается минимальной калорийностью, около 25-27 ккал на 100 граммов, и высоким содержанием клетчатки.
В салатах белокочанная капуста хорошо сочетается с морковью, укропом, яблоками, сельдереем и свеклой. Обычно такие блюда заправляют растительным маслом или смесью масла и уксуса. Если хочется придать блюду оригинальности, можно поэкспериментировать с заправкой.
Рецепт 1. Салат из молодой капусты в горчично-лимонной заправке с грецкими орехами
Маленький кочан молодой капусты. Чем более зелеными будут его листья, тем лучше.
Репчатый лук, одна луковица.
4-5 перышек зеленого лука.
Грецкие орехи.
«Секрет приготовления — в нарезке ингредиентов, — объясняет Елена Манило. — Капусту нашинкуйте тонкими полосками, репчатый лук — тонкими полукольцами и примните руками до выделения сока. Зеленый лук — небольшими колечками. Грецкие орехи порубите и слегка обжарьте на сухой сковороде — до румяности. Для заправки возьмите пару столовых ложек оливкового масла, по чайной ложке сладкой горчицы и сока лимона. Объедините ингредиенты в отдельной емкости, добавьте соль по вкусу и хорошенько взбейте до однородности. Заправьте салат. Перед подачей посыпьте грецкими орехами.
Редис
«Главное достоинство редиса — высокое содержание витамина С и витаминов группы B, — говорит гастроэнтеролог. — Созревает он достаточно рано, поэтому включать этот корнеплод в рацион можно уже в апреле».
Редис можно добавлять в любые салаты, но лучше всего он сочетается с огурцами, луком и капустой. Еще одна беспроигрышная комбинация — редис и молодой укроп. Если же хочется чего-то более сытного, то к корнеплоду можно добавить вареное яйцо.
Рецепт 2. Овощной салат с редисом и яйцами
Два средних огурчика.
Половина маленького кочана молодой капусты.
Крупный пучок редиски.
Половинка репчатого лука.
3–4 веточки укропа.
Сметана и подсолнечное масло — по 1 ст. ложке.
«Капусту мелко нашинкуйте, редис и огурец порежьте тонкими кружочками, лук и укроп мелко порубите, — рассказывает доктор. — Яйца отварите, очистите и нарежьте крупными брусочками. Смешайте все ингредиенты, заправьте маслом и сметаной. Посолите и поперчите по вкусу».
Щавель
«Щавель — доступная и недорогая зелень, насыщенная витамином C, витаминами группы B, магнием, железом, йодом, кальцием и органическими кислотами, — объясняет врач-гастроэнтеролог. — Щавель универсален: его добавляют в супы, котлеты и даже выпечку. Однако наиболее полно его витаминно-минеральный состав раскрывается именно в свежем виде.
Самый простой вариант — просто добавить листья щавеля к любым другим сезонным овощам, к той же редиске или капусте. Однако благодаря характерной кислинке, эта зелень хорошо проявляет себя и в более сложных рецептах.
Рецепт 3. Салат из щавеля и томатов черри в итальянском стиле
Большой пучок щавеля (200-250 граммов).
200 граммов томатов черри.
Два зубчика чеснока.
Три столовые ложки оливкового масла.
Горсть кедровых орешков.
Сушеные итальянские травы.
«Вымытый и просушенный щавель нашинкуйте средними полосками или просто хаотично порвите руками, — рекомендует Елена Манило. — Черри разрежьте на две половинки. Чеснок пропустите через пресс или очень мелко порубите.
В отдельной емкости соедините оливковое масло, чеснок, итальянские травы, соль и перец. Перемешайте до однородности. Переложите черри и щавель в салатник, залейте заправкой и посыпьте кедровыми орешками.