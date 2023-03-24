Редис, репа и редька: польза и вред, кому нельзя есть

Редис

Этот корнеплод отлично подойдет тем, кто хочет похудеть. По сути, в нем вода и пищевые волокна, которые улучшают пищеварение и помогают притупить чувство голода. На 100 граммов редиса приходится всего 16 калорий.

Правда, витаминов и минералов в редисе тоже не слишком много, есть калий, аскорбиновая кислота и витамины В. Еще в нем есть полезные антиоксиданты. Благодаря такому составу этот продукт помогает отсрочить старение клеток, укрепляет сосуды и разжижает кровь.

Впрочем, минусы у редиса тоже имеются. Если пообедать блюдом с этим продуктом на голодный желудок, есть риск столкнуться со вздутием живота. А еще редис может со временем повысить аппетит. В этом корнеплоде есть вещества, раздражающие стенки желудка, поэтому редис нельзя есть при обострении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатите, желчнокаменной болезни.