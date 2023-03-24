Редис, репа и редька: польза и вред, кому нельзя есть

Весной наш организм особенно нуждается в полноценном питании и витаминах. После трех холодных зимних месяцев укрепить свой иммунитет и зарядиться энергией поможет грамотный выбор продуктов.
Например, обратите внимание на корнеплоды. Редис, репка и редька имеют массу полезных свойств.
Редис
Этот корнеплод отлично подойдет тем, кто хочет похудеть. По сути, в нем вода и пищевые волокна, которые улучшают пищеварение и помогают притупить чувство голода. На 100 граммов редиса приходится всего 16 калорий.
Правда, витаминов и минералов в редисе тоже не слишком много, есть калий, аскорбиновая кислота и витамины В. Еще в нем есть полезные антиоксиданты. Благодаря такому составу этот продукт помогает отсрочить старение клеток, укрепляет сосуды и разжижает кровь.
Впрочем, минусы у редиса тоже имеются. Если пообедать блюдом с этим продуктом на голодный желудок, есть риск столкнуться со вздутием живота. А еще редис может со временем повысить аппетит. В этом корнеплоде есть вещества, раздражающие стенки желудка, поэтому редис нельзя есть при обострении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатите, желчнокаменной болезни.
Редька
Редька тоже состоит из воды и клетчатки. А вот ее своеобразный вкус — заслуга эфирных масел и гликозидов. Эти вещества помимо прочего отлично уничтожают бактерии — поэтому корнеплод врачи советуют есть при сезонных простудах.
Еще редька поможет предотвратить дефицит калия, натрия, магния, кальция и железа. Калорий в ней совсем мало — всего 35 ккал на 100 граммов, однако благодаря пищевым волокнам продукт может дать продолжительное чувство насыщения. Главное — не есть ее на голодный желудок, иначе существует риск добиться обратного эффекта и разжечь аппетит. Лучше смешивать ее с другими продуктами и есть в середине приема пищи.
Репа
Репа — тоже продукт диетический, всего 32 ккал на 100 граммов и доза легкоусвояемых полисахаридов с клетчаткой. В этом корнеплоде много витаминов — например, витамины С, группы В, провитамин А. А еще в редьке есть медь, железо, марганец, йод и большая доза серы.
В репе есть растительный антибиотик, который задерживает рост некоторых грибков, а еще лизоцим — антимикробное вещество. Также этот продукт нормализует перистальтику, рассказывают
Но и у репы есть свои противопоказания — в сыром виде ее нельзя есть людям с воспалительными болезнями ЖКТ, печени и почек. Еще репу не стоит есть кормящим матерям. А если употреблять слишком много этого корнеплода в сыром виде, то можно столкнуться с неприятными побочными эффектами в виде повышенного газообразования и вздутия живота.