Чтобы у свидания было продолжение: 5 идеальных продуктов для романтического ужина

Морепродукты

Если вы думали, чем угостить своего любимого человека, попробуйте приготовить креветки или жирную морскую рыбу. В таких продуктах много высококачественного белка, жирные кислоты омега-3, 6, 9. Все это — важные вещества для здоровой потенции.

Имбирь

Еще одна полезная пряность-афродозиак — имбирь. Он разогревает организм, улучшает кровообращение.

Кстати

Человеку нужен человек. Одиночество может не лучшим образом влиять на здоровье человека. Впрочем, это не значит, что всем одиночкам нужно как можно быстрее завести отношения — и не важно, с кем. Подробнее о мнении психолога на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.