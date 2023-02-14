Чтобы у свидания было продолжение: 5 идеальных продуктов для романтического ужина

День влюбленных многие люди планируют отпраздновать торжественным ужином. Если вы решили удивить свою вторую половинку и приготовить угощения самостоятельно, то стоит обратить внимание на полезные продукты, которые можно считать афродизиаками. Они укрепят ваше здоровье и добавят «перчинку» в ваши отношения, сообщают
Миндаль
Такой орех поможет разнообразить праздничный десерт для вашего возлюбленного. Врачи говорят, что миндаль работает как средство повышения потенции и фертильности. В этом продукте есть цинк, селен и витамин Е, который очень важен для формирования полового влечения. А еще миндаль идет на пользу вашему сердцу и сосудам. Наконец, в орехе есть омега-3 — кислоты, которые укрепляют и тонизируют нервную систему.
Авокадо
Авокадо — настоящая кладезь моножиров, которые повышают эластичность сосудов. Здоровье кровеносной системы играет большую роль в вашей сексуальной жизни. Также в этом фрукте есть витамин Е, который тоже полезен для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, в авокадо есть фолиевая кислота, которая укрепляет репродуктивное здоровье.
Кардамон
Эта пряность уже давно завоевала репутацию эффективного средства для стимуляции сексуального желания. В семенах кардамона есть масла, которые полезны для сосудов малого таза — причем достаточно взять всего лишь 1,5 грамма семян кардамона. А еще это растение способствует синтезу главного белка красоты — коллагена.
Морепродукты
Если вы думали, чем угостить своего любимого человека, попробуйте приготовить креветки или жирную морскую рыбу. В таких продуктах много высококачественного белка, жирные кислоты омега-3, 6, 9. Все это — важные вещества для здоровой потенции.
Имбирь
Еще одна полезная пряность-афродозиак — имбирь. Он разогревает организм, улучшает кровообращение.
Кстати
Человеку нужен человек. Одиночество может не лучшим образом влиять на здоровье человека. Впрочем, это не значит, что всем одиночкам нужно как можно быстрее завести отношения — и не важно, с кем. Подробнее о мнении психолога на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.