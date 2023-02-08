Выводы ученых

За тем, что и когда ели участники исследования, велся особенный контроль, говорится в отчете. И даже при этом соблюдение диеты достигало лишь 87-88 %.

Выяснилось, что снижение массы тела у тех, кто сидел на картошке, составило 5,6 %, а у тех, кто ел фасоль, — 4,1 %. Инсулинорезистентность снизилась в обоих случаях.

Ученые оценивали в том числе индекс инсулинорезистентности HOMA-IR — это соотношение количества глюкозы и инсулина в крови. Этот индекс оценивает чувствительность тканей к гормону инсулину. Если после восьми недель диеты показатели глюкозы в крови испытуемых остались прежними, то индекс HOMA значительно снизился.

— Низкокалорийные картофельная и бобовая диеты (50–55 % углеводов, 30–35 % жиров, 15–20 % белков) были одинаково эффективны в снижении резистентности к инсулину и стимулировании потери веса у людей с нарушенным контролем уровня глюкозы в крови, — делают выводы исследователи.