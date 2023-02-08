Ученые Пеннингтонского центра биомедицинских исследований Университета штата Луизиана провели рандомизированное клиническое исследование. Сравнивались низкокалорийные диеты на основе картофеля и фасоли. Отчет опубликован в
Исследование проводилось в течение 8 недель, участие в нем приняли 36 человек в возрасте от 18 до 60 лет с подтвержденным нарушением обмена веществ (инсулинорезистентностью).
— Мы оценили влияние диет с высоким содержанием картофеля или бобовых (фасоль) на уровень глюкозы в крови участников с резистентностью к инсулину. Мы предположили, что картофельная и бобовая диеты будут иметь одинаковый эффект, — говорится в описании исследования.
Выводы ученых
За тем, что и когда ели участники исследования, велся особенный контроль, говорится в отчете. И даже при этом соблюдение диеты достигало лишь 87-88 %.
Выяснилось, что снижение массы тела у тех, кто сидел на картошке, составило 5,6 %, а у тех, кто ел фасоль, — 4,1 %. Инсулинорезистентность снизилась в обоих случаях.
Ученые оценивали в том числе индекс инсулинорезистентности HOMA-IR — это соотношение количества глюкозы и инсулина в крови. Этот индекс оценивает чувствительность тканей к гормону инсулину. Если после восьми недель диеты показатели глюкозы в крови испытуемых остались прежними, то индекс HOMA значительно снизился.
— Низкокалорийные картофельная и бобовая диеты (50–55 % углеводов, 30–35 % жиров, 15–20 % белков) были одинаково эффективны в снижении резистентности к инсулину и стимулировании потери веса у людей с нарушенным контролем уровня глюкозы в крови, — делают выводы исследователи.
Худеть на картошке — какой именно?
— Авторы исследования объяснили, что картошка — продукт с большим объемом, но относительно невысокой калорийностью, так что люди наедаются быстро за счет набивания желудка и не переедают, —
Врач отмечает, что ученые вполне могут провести еще одно исследование и сравнить эффективность разных блюд из картофеля.
— Например, можно сравнить блюда из отварной картошки, запеченного в мундире бэби-картофеля, двойной порции картошки фри, жареной картошечки со шкварками, пюре с молоком и сливочным маслом и т.п. Что-то мне подсказывает, что похудеть можно в лучшем случае на первых двух блюдах, а к остальным — есть вопросы, — резюмирует Алексей Водовозов.