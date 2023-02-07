Психиатр Воробьев объяснил, почему может быть опасно спать на спине

При сонном параличе происходит так называемая диссоциация (разобщение) между состоянием головного мозга и мышечным тонусом — мозг уже проснулся, а мышцы еще «спят».

— То есть человек в этот момент уже осознает себя и понимает, что не спит, но при этом не может пошевелиться, говорить и даже открыть глаза. Развитие сонного паралича характерно как раз для фазы REM-сна — он возникает при переходе от фазы REM-сна к бодрствованию или, наоборот, от бодрствования к REM-сну, — поясняла эксперт.

Как говорят специалисты, в норме сонный паралич чаще встречается у подростков и молодых людей до 30 лет. В этом можно увидеть логику: одним из главных факторов риска называют нарушение гигиены сна. Это прежде всего сбитый режим сна и хронический недосып, что в молодости бывает сплошь и рядом.

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