Психиатр Воробьев объяснил, почему может быть опасно спать на спине

Важную роль играет и то, сколько вы спите, и то, как именно вы спите. Наверняка вы замечали, что как только ложитесь спать, то сразу же принимаете свою любимую позу: на боку, животе или на спине. Кто-то просыпается так же, как и заснул. А кто-то обнаруживает себя чуть ли не на другой стороне кровати со скинутым на пол одеялом.
Большинство специалистов рекомендуют спать на боку или животе — так тело отдыхает, а позвоночнику и шейному отделу не приходится скрючиваться. Однако сон на спине может спровоцировать приступ сонного паралича, говорит Руслан Воробьев.
врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, преподаватель Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ)
— Наблюдения показывают, что сонный паралич чаще случается, когда человек спит на спине. Вероятно, это связано с тем, что такая поза способствует дополнительной обструкции дыхательных путей за счет расслабления мышц глотки и языка во сне и, таким образом, способствует храпу и ночному апноэ (приостановка дыхания во сне. — Прим. ред.), —
Но не стоит пугаться: если у вас случился сонный паралич, а вы любите поспать на спине, то решить проблему просто. Достаточно приучить себя засыпать на боку, в крайнем случае — на животе. Тогда все должно пройти, говорит эксперт. И решать эту проблему надо как можно скорее. Когда человек страдает от сонного паралича, то перед сном возникает чувство страха, тревожность. В итоге могут развиться бессонница и даже депрессия.
Что такое сонный паралич
Научный сотрудник группы по сомнологии НИО артериальной гипертензии НМИЦ им. Алмазова, кандидат медицинских наук
При сонном параличе происходит так называемая диссоциация (разобщение) между состоянием головного мозга и мышечным тонусом — мозг уже проснулся, а мышцы еще «спят».
— То есть человек в этот момент уже осознает себя и понимает, что не спит, но при этом не может пошевелиться, говорить и даже открыть глаза. Развитие сонного паралича характерно как раз для фазы REM-сна — он возникает при переходе от фазы REM-сна к бодрствованию или, наоборот, от бодрствования к REM-сну, — поясняла эксперт.
Как говорят специалисты, в норме сонный паралич чаще встречается у подростков и молодых людей до 30 лет. В этом можно увидеть логику: одним из главных факторов риска называют нарушение гигиены сна. Это прежде всего сбитый режим сна и хронический недосып, что в молодости бывает сплошь и рядом.
Еще 4 фактора риска:
дыхательные нарушения во сне;
повышенная впечатлительность, тревожность;
злоупотребление алкоголем и кофеинсодержащими напитками;
сон на спине.