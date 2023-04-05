Страдает иммунитет, печень и почки: чем могут быть опасны привозные овощи и фрукты

Россия настолько велика, что от региона к региону ассортимент отдела овощи-фрукты сильно отличается. Если в Магадане и Мурманске яблоки, картошка, морковь и тем более клубника только привозные, то в Краснодаре или Ростове фрукты и овощи в сезон чаще можно встретить местные — такими считаются те, что выращены в радиусе 300 км.

Тем не менее считается, что на российских прилавках на долю привозной плодоовощной продукции приходится не меньше 50%. Из Турции, Эквадора, Египта и Ирана на продовольственные рынки и в магазины попадают цитрусовые, бананы, виноград, авокадо, манго и другие экзотические фрукты и ягоды. Страны ближнего зарубежья — Белоруссия, Азербайджан и Узбекистан — везут сезонные овощи.

Есть ли в них вообще хоть какая-то польза? Объясняет врач.