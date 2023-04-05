Страдает иммунитет, печень и почки: чем могут быть опасны привозные овощи и фрукты

Россия настолько велика, что от региона к региону ассортимент отдела овощи-фрукты сильно отличается. Если в Магадане и Мурманске яблоки, картошка, морковь и тем более клубника только привозные, то в Краснодаре или Ростове фрукты и овощи в сезон чаще можно встретить местные — такими считаются те, что выращены в радиусе 300 км.
Тем не менее считается, что на российских прилавках на долю привозной плодоовощной продукции приходится не меньше 50%. Из Турции, Эквадора, Египта и Ирана на продовольственные рынки и в магазины попадают цитрусовые, бананы, виноград, авокадо, манго и другие экзотические фрукты и ягоды. Страны ближнего зарубежья — Белоруссия, Азербайджан и Узбекистан — везут сезонные овощи.
Есть ли в них вообще хоть какая-то польза? Объясняет врач.
Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
Вред и польза
«Нужно помнить, что чем короче путь растительных продуктов от грядки до тарелки, тем они полезнее, — объясняет „Доктору Питеру“ врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. — Весной и летом становится больше продуктов от местных производителей. Такие овощи, фрукты и ягоды не хранятся долго, зато у них более насыщенный вкус и богатый витаминно-минеральный состав».
С привозными овощами и фруктами все как раз с точностью до наоборот.
«Их собирают незрелыми, чтобы они не испортились в пути. Из-за этого они беднее по содержанию питательных веществ. Но и совсем отказываться них не стоит. Если плоды прошли необходимый контроль, вреда от них не будет», — говорит эксперт.
Ослабляют иммунитет
«В теории все овощи и фрукты, которые продаются в магазинах и на организованных продовольственных рынках, безопасны, — уверяет Екатерина Кашух. — Российское законодательство запрещает производителям использовать пестициды для выращивания овощей и фруктов в теплицах. А привозные плоды должны проходить обязательную фитосанитарную экспертизу, специалисты проверяют в том числе допустимую концентрацию нитратов.
Нитраты — это соли азотной кислоты. В норме они присутствуют в незначительном количестве во всех корнеплодах, листовой зелени, овощах и фруктах. Но если растение неправильно удобряли и обрабатывали химией, нитратов накапливается слишком много.
«Соли азотной кислоты наносят вред здоровью, если поступают в организм с избытком, — объясняет гастроэнтеролог. — Они провоцируют болезни печени, почек, желудочно-кишечного тракта, повышают риск развития анемии, ослабляют иммунитет и могут быть причиной онкологических заболеваний».
В России допустимая суточная доза нитратов для взрослого человека — 300–325 мг. Для сравнения: предельно допустимая концентрация нитратов в огурце, выращенном в открытом грунте, — 150 мг, в яблоке — 60 мг.
«К сожалению, бытовые приборы для измерения уровня нитратов бесполезны, — продолжает Екатерина Кашух. — У них низкая чувствительность и большая погрешность. Хорошие профессиональные приборы стоят очень дорого и недоступны для большинства потребителей.
Как не отравиться привозными овощами и фруктами
«Чтобы обезопасить себя, следует покупать овощи и фрукты в магазинах и на рынках, где предварительно проводится проверка на нитраты и у продавцов есть соответствующие сертификаты», — говорит Екатерина Кашух.
Выбирайте не слишком крупные овощи и фрукты (в них накапливается меньше вредных веществ).
Плоды и зелень тщательно промывайте под проточной водой.
По возможности очищайте кожуру — так удаляется часть нитратов.