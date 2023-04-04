«Ем больше, но худею»: 24-летняя Тила рассказала, как сбросила вес на реверсивной диете

Как есть и худеть
24-летня Тила Гомес, начинающая актриса из Лос-Анджелеса, отчаялась похудеть до размера М. Она потеряла счет диетам, ограничивала себя в калориях, но результата не было.
«Я чувствовала себя бесконечно несчастной, — рассказывала девушка. — Последней попыткой похудеть была жесткая диета в 1250 ккал в день. Но килограммы не уходили, вес стоял как вкопанный. Я уже всерьез задумалась о липосакции или еще более жестких ограничениях в питании».
Модный тренд тиктокеров
Тила призналась, что все изменилось, когда она узнала о реверсивной диете (reverse diet). Ее активно продвигают молодые пользователи TikTok. Хештег #reversedieting набрал уже более 46 миллионов просмотров.
«Вы можете сжечь жир, когда начинаете больше есть, чтобы восстановить метаболизм после дефицита калорий, —
Что такое реверсивная диета
Ее еще называют «обратной» или «диетой после диеты». Реверсивка уже давно популярна у спортсменов-бодибилдеров, а теперь активно пропагандируется молодежью в соцсетях.
Суть реверсивной диеты в том, что сначала человек сильно ограничивает количество потребляемых калорий, чтобы избавиться от лишнего жира, а затем постепенно наращивает калорийность, чтобы «разогнать» метаболизм и предотвратить набор веса.
Обычно добавляется от 50 до 100 ккал в неделю в течение одного-двух месяцев. В рационе могут быть даже шоколадные батончики, попкорн, печенье, макароны с мясом. Основной упор в такой диете делается на белковые продукты.
Ключевой момент диеты: необходимы регулярные силовые тренировки — приседания, становая тяга, отжимания и так далее.
«Я занимаюсь тяжелой атлетикой по 45-60 минут три раза в неделю, чтобы сжечь жир из-за лишних калорий и заменить его мышечной массой, — делилась о реверсивной диете Тила Гомес. — Результат поразительный. У меня стали заметно более худыми руки и бедра. Тело приобрело четкие очертания. Так приятно осознавать, что еда — не враг».
Кому не поможет реверсивная диета
Врачи и диетологи предостерегают желающих похудеть на реверсивной диете: пока почти нет научных доказательств ее эффективности, зато есть мнение, что она может повредить вашему метаболизму.
В исследовании Университета Джорджа Мейсона говорится, что
«Надо понимать, что, когда вы ограничиваете себя в калориях до минимума, это мощный стресс для организма. Повышается уровень кортизола, нарушается сон, могут быть проблемы с пищеварением, — предупреждает диетолог
Гораздо более эффективным диетологи называют похудение постепенное, с изменением рациона. Например, по принципу 20:80.
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