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«Ем больше, но худею»: 24-летняя Тила рассказала, как сбросила вес на реверсивной диете

История похудения: как реверсивная диета помогла сбросить вес 24-летней девушке и почему этот способ расстаться с лишними килограммами работает не для всех.

4 апреля 20234
«Ем больше, но худею»: 24-летняя Тила рассказала, как сбросила вес на реверсивной диете
Тила Гомес
Источник:
соцсети

Как есть и худеть

24-летня Тила Гомес, начинающая актриса из Лос-Анджелеса, отчаялась похудеть до размера М. Она потеряла счет диетам, ограничивала себя в калориях, но результата не было.

«Я чувствовала себя бесконечно несчастной, — рассказывала девушка. — Последней попыткой похудеть была жесткая диета в 1250 ккал в день. Но килограммы не уходили, вес стоял как вкопанный. Я уже всерьез задумалась о липосакции или еще более жестких ограничениях в питании».

«Ем больше, но худею»: 24-летняя Тила рассказала, как сбросила вес на реверсивной диете
Тила Гомес
Источник:
соцсети
«Ем больше, но худею»: 24-летняя Тила рассказала, как сбросила вес на реверсивной диете
Тила Гомес
Источник:
соцсети

Модный тренд тиктокеров

Тила призналась, что все изменилось, когда она узнала о реверсивной диете (reverse diet). Ее активно продвигают молодые пользователи TikTok. Хештег #reversedieting набрал уже более 46 миллионов просмотров.

«Вы можете сжечь жир, когда начинаете больше есть, чтобы восстановить метаболизм после дефицита калорий, — делилась Тила Гомес с изданием The NY Post. — Сейчас я употребляю около 1750 ккал в день, больше тренируюсь и наконец могу влезть в джинсы, которые купила месяц назад».

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«Ем больше, но худею»: 24-летняя Тила рассказала, как сбросила вес на реверсивной диете
Тила Гомес
Источник:
соцсети

Что такое реверсивная диета

Ее еще называют «обратной» или «диетой после диеты». Реверсивка уже давно популярна у спортсменов-бодибилдеров, а теперь активно пропагандируется молодежью в соцсетях.

Суть реверсивной диеты в том, что сначала человек сильно ограничивает количество потребляемых калорий, чтобы избавиться от лишнего жира, а затем постепенно наращивает калорийность, чтобы «разогнать» метаболизм и предотвратить набор веса.

Обычно добавляется от 50 до 100 ккал в неделю в течение одного-двух месяцев. В рационе могут быть даже шоколадные батончики, попкорн, печенье, макароны с мясом. Основной упор в такой диете делается на белковые продукты.

Ключевой момент диеты: необходимы регулярные силовые тренировки — приседания, становая тяга, отжимания и так далее.

«Я занимаюсь тяжелой атлетикой по 45-60 минут три раза в неделю, чтобы сжечь жир из-за лишних калорий и заменить его мышечной массой, — делилась о реверсивной диете Тила Гомес. — Результат поразительный. У меня стали заметно более худыми руки и бедра. Тело приобрело четкие очертания. Так приятно осознавать, что еда — не враг». 

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Кому не поможет реверсивная диета

Врачи и диетологи предостерегают желающих похудеть на реверсивной диете: пока почти нет научных доказательств ее эффективности, зато есть мнение, что она может повредить вашему метаболизму.

В исследовании Университета Джорджа Мейсона говорится, что необходимы дополнительные исследования для оценки истинной эффективности реверсивной диеты, хотя некоторые данные о ее пользе есть.

«Надо понимать, что, когда вы ограничиваете себя в калориях до минимума, это мощный стресс для организма. Повышается уровень кортизола, нарушается сон, могут быть проблемы с пищеварением, — предупреждает диетолог Аманда Эделл. — Да, вы можете похудеть, когда вновь начнете есть, потому что нормализуется гормональный фон и режим сна. Но такой эффект может быть далеко не у всех».

Гораздо более эффективным диетологи называют похудение постепенное, с изменением рациона. Например, по принципу 20:80.
Подробнее о нем ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анна Майская
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