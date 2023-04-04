«Ем больше, но худею»: 24-летняя Тила рассказала, как сбросила вес на реверсивной диете

Что такое реверсивная диета

Ее еще называют «обратной» или «диетой после диеты». Реверсивка уже давно популярна у спортсменов-бодибилдеров, а теперь активно пропагандируется молодежью в соцсетях.

Суть реверсивной диеты в том, что сначала человек сильно ограничивает количество потребляемых калорий, чтобы избавиться от лишнего жира, а затем постепенно наращивает калорийность, чтобы «разогнать» метаболизм и предотвратить набор веса.

Обычно добавляется от 50 до 100 ккал в неделю в течение одного-двух месяцев. В рационе могут быть даже шоколадные батончики, попкорн, печенье, макароны с мясом. Основной упор в такой диете делается на белковые продукты.

Ключевой момент диеты: необходимы регулярные силовые тренировки — приседания, становая тяга, отжимания и так далее.

«Я занимаюсь тяжелой атлетикой по 45-60 минут три раза в неделю, чтобы сжечь жир из-за лишних калорий и заменить его мышечной массой, — делилась о реверсивной диете Тила Гомес. — Результат поразительный. У меня стали заметно более худыми руки и бедра. Тело приобрело четкие очертания. Так приятно осознавать, что еда — не враг».