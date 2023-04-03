Килограммы будут таять: это древнее китайское упражнение работает получше жиросжигателя

Ретроходьба

«Это упражнение можно выполнять в парке, на какой-то безопасной свободной пешеходной дорожке и даже на беговой дорожке в спортивном зале. Но все же лучше, если делать его в естественных условиях, а не на тренажере» , — рекомендует врач-остеопат.

В спортивной среде это упражнение называется ретроходьбой, уточняет эксперт.

«На самом деле ретроходьбу давным-давно включают в программы реабилитации, а десятки исследований подтверждают высокую эффективность этого простейшего упражнения », — рассказывает Владимир Животов.

Врач отмечает, что в Китае, где царит культ здоровья и народная любовь к физическим упражнениям, такая тренировка очень популярна у людей старшего поколения.

«Ходьбой спиной вперед по парку в Китае никого не удивишь», — резюмирует врач.

Ранее физиолог Джек Макнамара рассказывал, что ходьба задом наперед способствует и похудению. Расход калорий увеличивается на 40% по сравнению с обычной ходьбой, также снижается количество жировых отложений. Это доказало исследование . Его участницы, женщины, ходили задом наперед и даже бегали в течение шести недель.

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