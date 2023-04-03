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Килограммы будут таять: это древнее китайское упражнение работает получше жиросжигателя

Врач-остеопат Животов рассказал о простом упражнении, позволяющем улучшить координацию, работу мозга, натренировать мышцы, похудеть и даже восстановить здоровье коленей.

3 апреля 20231
китайское упражнение
Источник:
iStockphoto

Ходить пешком очень полезно для здоровья. Быстрая ходьба способствует снижению давления, улучшению состояния кровеносных сосудов, похудению и повышению настроения. С этим согласны многие врачи.

Но есть и еще одно упражнение — та же ходьба, но задом наперед. Ее активно практикуют китайцы еще с древних времен, отмечает врач-остеопат Владимир Животов.

Владимир Животов
Медицина

Врач-остеопат, мануальный терапевт, член Регистра остеопатов России

Зачем ходить задом наперед — 6 причин

«Ходить спиной вперед — это древняя китайская забава», — говорит врач-остеопат Владимир Животов. 

Польза этого упражнения

  1. Улучшает координацию.

  2. Стимулирует мозговую деятельность.

  3. Тренирует мышцы голени, потому что шажки получаются более мелкими и частыми, задействуются мышечные волокна, которые обычно неактивны.

  4. Восстанавливает здоровье коленей.

  5. Улучшает подвижность шейно-грудного отдела позвоночника.

  6. Тренирует зрение.

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Ретроходьба

«Это упражнение можно выполнять в парке, на какой-то безопасной свободной пешеходной дорожке и даже на беговой дорожке в спортивном зале. Но все же лучше, если делать его в естественных условиях, а не на тренажере», — рекомендует врач-остеопат.

В спортивной среде это упражнение называется ретроходьбой, уточняет эксперт.

«На самом деле ретроходьбу давным-давно включают в программы реабилитации, а десятки исследований подтверждают высокую эффективность этого простейшего упражнения», — рассказывает Владимир Животов.

Врач отмечает, что в Китае, где царит культ здоровья и народная любовь к физическим упражнениям, такая тренировка очень популярна у людей старшего поколения.

«Ходьбой спиной вперед по парку в Китае никого не удивишь», — резюмирует врач.

Ранее физиолог Джек Макнамара рассказывал, что ходьба задом наперед способствует и похудению. Расход калорий увеличивается на 40% по сравнению с обычной ходьбой, также снижается количество жировых отложений. Это доказало исследование. Его участницы, женщины, ходили задом наперед и даже бегали в течение шести недель.

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Внимание!

Выполнять упражнение лучше всего на безопасной территории, где нельзя во что-то врезаться, и на ровной поверхности. Сосредоточьтесь на нескольких подходах, а не на длительных дистанциях — оттачивайте технику. Например, для начала — на отрезке не более 20 метров.

Также важное правило при выполнении упражнения — ходить назад лучше не поворачивая голову.

Техника выполнения: при каждом шаге вытягивайте большой палец ноги и перекатывайте ногу с носка на пятку.

Автор текста:Анна Майская
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