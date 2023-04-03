Килограммы будут таять: это древнее китайское упражнение работает получше жиросжигателя

Ходить пешком очень полезно для здоровья. Быстрая ходьба способствует снижению давления, улучшению состояния кровеносных сосудов, похудению и повышению настроения. С этим согласны многие врачи.
Но есть и еще одно упражнение — та же ходьба, но задом наперед. Ее активно практикуют китайцы еще с древних времен, отмечает врач-остеопат Владимир Животов.
Врач-остеопат, мануальный терапевт, член Регистра остеопатов РоссииЛичный сайт
Зачем ходить задом наперед — 6 причин
«Ходить спиной вперед — это древняя китайская забава», — говорит врач-остеопат Владимир Животов.
Польза этого упражнения
Улучшает координацию.
Стимулирует мозговую деятельность.
Тренирует мышцы голени, потому что шажки получаются более мелкими и частыми, задействуются мышечные волокна, которые обычно неактивны.
Восстанавливает здоровье коленей.
Улучшает подвижность шейно-грудного отдела позвоночника.
Тренирует зрение.
Ретроходьба
«Это упражнение можно выполнять в парке, на какой-то безопасной свободной пешеходной дорожке и даже на беговой дорожке в спортивном зале. Но все же лучше, если делать его в естественных условиях, а не на тренажере», —
В спортивной среде это упражнение называется ретроходьбой, уточняет эксперт.
«На самом деле ретроходьбу давным-давно включают в программы реабилитации, а десятки исследований подтверждают высокую эффективность этого простейшего упражнения», — рассказывает Владимир Животов.
Врач отмечает, что в Китае, где царит культ здоровья и народная любовь к физическим упражнениям, такая тренировка очень популярна у людей старшего поколения.
«Ходьбой спиной вперед по парку в Китае никого не удивишь», — резюмирует врач.
Ранее физиолог Джек Макнамара рассказывал, что ходьба задом наперед способствует и похудению. Расход калорий увеличивается на 40% по сравнению с обычной ходьбой, также снижается количество жировых отложений. Это доказало
«Китайская жиротопка»: одно быстрое упражнение для похудения, покорившее соцсети.
Внимание!
Выполнять упражнение лучше всего на безопасной территории, где нельзя во что-то врезаться, и на ровной поверхности. Сосредоточьтесь на нескольких подходах, а не на длительных дистанциях — оттачивайте технику. Например, для начала — на отрезке не более 20 метров.
Также важное правило при выполнении упражнения — ходить назад лучше не поворачивая голову.
Техника выполнения: при каждом шаге вытягивайте большой палец ноги и перекатывайте ногу с носка на пятку.